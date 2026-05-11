岭南大学香港同学会小学 「全方位学习成果展」探究明代航海历史

岭南大学香港同学会小学于过去周末（5月9至10日）举办「2025/26年度课程简介日暨全方位学习成果展」，并以「从深水埗出发 看郑和下西洋」为主题，透过跨学科活动探究明代航海历史。当日活动更吸引近4千人次入场，教育局首席教育主任郑国仁亦亲临主礼。该校亦邀请到多位中学、小学及幼稚园校监、校长等出席支持，分享学生学习成果。

融合设计思维元素 展现高度知识与技巧

在展览过程中，学生们将「设计思维」元素融入跨课程研习之中，他们深入研究明代航海技术与文化交流，并透过定义问题及原型制作，创作出不同的研习作品。另外，活动当日更设有7场「课程简介讲座」，每场讲座后紧接进行的 15 分钟才艺表演，吸引家长及参观人士欣赏，共享学生成果。两天开放日，入场人次接近4千人，亦有校友及其家长回母校支持及欣赏学习成果展。

延伸阅读：佛联会会属小学校长会办学习圈计划 助中层人员培育德才兼备学生

是次活动亦加入跨学科课程，将历史、科技与创意结合，引导学生在实践中学习，安排香港风帆教练及真实风帆入校园，让学生体验掌控风帆的技巧，以及感受郑和船队实际下西洋的艰辛。另外，校方更邀请米芝莲餐厅坤记竹升面大厨教导同学制作竹升面，从而体会船队食物制作及储存的技巧。

延伸阅读：一条龙学校｜香港浸会大学附属学校王锦辉中小学2027/28小一入学简介会暨学校开放日 热门直资47人争一学位

此外，该校更与教育大学协办了一个活动，把社会学5E模式与AEIOU的元素，融入探究学习之中，让学生从另一视角认识与分析社区进而创作，为学习增添新元素。校方表示，将继续秉承「作育英才」的理念，为学生创造发挥潜能的机会，培养他们成为具备沟通力、创造力与解决问题能力的未来领袖。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<