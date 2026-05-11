陆咏恩 - 陈南昌猫壁画 以公共艺术 建构正向校园文化︱津中乐道

油麻地的「猫壁画」近日引起热议，反映公共艺术在城市空间的可见度：它不仅塑造场域意象，更能促成互动与集体记忆。我校亦于本年度完成一幅巨猫壁画，并在Google Maps定位「陈南昌猫壁画打卡点」。

Be Curious, Be Kind, Be You

油麻地的「猫壁画」近日引起热议，反映公共艺术在城市空间的可见度。（图片来源：Art Dreamers FB）

壁画上的字句「Be Curious, Be Kind, Be You」，是我们对学生的核心期许：以好奇心推动探究，以善意建立关系，以自我肯定支持多元成长。我们盼为祖尧邨社区增添一点美，也为学生留下每日入校的「正向提醒」——先遇见一个值得微笑的理由。

学校领导不止于制度与绩效，更在于营造让孩子安心学习、敢于尝试的氛围。无论猫舍内的3只真猫，抑或壁画中的3只巨猫，都是我们的「隐性课程」（Hidden curriculum）：以温和而持续的方式，传递接纳、关怀与自我效能等讯息，成为生命教育的切入点。

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学生通过照顾猫只、参与宠物急救证书课程、策划流浪动物摄影展、采访香港城市大学兽医教授、向街坊及传媒介绍壁画创作与猫舍营运，在策划与协作中累积同理心、沟通力与公民责任。

此外，绘本班学生把所见所感转化为绘本《萌猫三剑侠》，并入藏香港公共图书馆，使学习成果在公共文化空间延伸；本校猫舍亦获香港电台《香港故事——尾巴会说话》采访，其中一集题为〈猫老师教的课〉。

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对教师而言，这也是专业提醒：有效教学固然依赖课堂策略，但同样需要由关系、情绪与文化所支撑的学习条件。愿我们在快速变迁、需求多元的世界中，以这份可共享、可实践的起点，持续说好香港教育的专业与温度。

文：陆咏恩

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为香港四邑商工总会陈南昌纪念中学校长。

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