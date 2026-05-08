梁𨱇琚中三生画出彩虹 吴奕萱膺十大青少画家 「零补习」自学网上取灵感︱专访

位于屯门的地区名校顺德联谊总会梁𨱇琚中学，除曾培育不少公开试状元，学生在学术以外的表现同样优异。早前该校中三学生吴奕萱，凭借艺术天分与自学的努力，在备受学界关注的「全港青少年绘画比赛2026」中，从逾5000名参赛者中脱颖而出，勇夺「全港十大青少年画家」殊荣，获奖作品更于中环街市展出。吴奕萱接受《星岛教育》专访时表示，学校浓厚的艺术氛围与自主学习模式，无形中启发她对艺术的追求。

电绘尝试不同风格

走进具45年历史的顺德联谊总会梁𨱇琚中学，发现随处可见学生的视艺创作。校长英佩词指出，校内的艺术布置正是该校重视艺术传统的体现，「我们将学生的作品公开展示，不仅是分享学习成果，更借此营造艺术氛围。当学生感受到这份肯定与支持，自然更愿意在视艺领域发展。」他形容学校的角色如同「桥梁」，为不同才能的学生提供发挥所长的平台，助他们发光发亮。刚勇夺「全港十大青少年画家」殊荣的中三学生吴奕萱坦言，正是这种校园氛围，加深了她对艺术的热爱。

从小喜欢视艺创作的吴奕萱，小五已接触电脑绘图（电绘），升中后更有机会在视艺课进一步学习。她认为，电绘的容错率高，让她敢于尝试不同风格。「相较传统纸本绘画，电绘是一种低成本的『试错』过程。我可以在不同图层实践想法，最终筛选出最理想的构图。」现时，她习惯先在平板电脑构图，选定最佳初稿后，再移师画纸进行「实战」。

吴奕萱的画功，主要透过自学，在「零补习」情况下，反复练习而来。「平日我会储存图片作临摹，周末则投入更多时间创作，曾连续6小时专注于电绘之中。」此外，她亦积极在网络汲取灵感；受姊姊影响，她学会欣赏不同派别的艺术家，如慕夏，两姊妹特意前往深圳南山博物馆观赏其展览；她更尝试模仿慕夏风格设计笔筒，也是有趣试验。

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视艺科老师何浩然忆述，初次接触吴奕萱只是中二生，但已对其绘画技巧留下深刻印象，便推荐她参加「香港赛马会社区资助计划：艺育菁英计划」主办的「全港青少年绘画比赛」，并坦言对她的初稿表现感到惊喜，「她当时已能自行搜集资料，找出具香港特色的元素，并用电绘将构思完整呈现出来。」

去年首度参赛的吴奕萱虽然百强止步，但今年卷土重来，终跻身「全港十大青少年画家」。在初赛「我的梦想」作品中，为呈现光影美感，她上网研究「丁达尔效应」，利用光束将视觉焦点集中于构图中心，并尝试以电绘表达。

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超现实作品寻突破

短短一年，何浩然已见证吴奕萱画功的蜕变。他指吴奕萱去年倾向「画其所见」，今年则突破至「画其所想」。他解释，写生的基础是还原现场景物，更高层次则是加入创作者对空间的想像。「在决赛作品添马公园的写生中，她运用超现实主义手法，把猫咪放大置于草地上，犹如一张巨型沙发。整个画面充满了个人想像，像在诉说一个故事。」

最近，吴奕萱对电子游戏的「立绘」产生兴趣，并视之为艺术创作。「艺术可吸引人投入游戏世界，我希望设计游戏角色，用作品吸引玩家。」校方今年特设课后专业电绘课程，邀请著名电绘师Rokku小锁指导如吴奕萱等视艺尖子学习游戏角色设计，回应学生诉求。

记者 苏丽珊 图 受访者提供

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