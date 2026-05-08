林溢欣 - 人生这道数学题（上）｜中新学林

中四中五是似懂未懂的迷惘阶段，这些时间你们在学习、爱情、亲情、友情上不断摸索，也许跌倒过，也许失落过，但总算走到了新一年的夏天。而我们的课程在夏日未盛之时，也来到了尾声。

复习范文

从前我复习范文，必先保证自己有最好的材料。（示意图）

去年9月的光景你们还记得吗？你们有些早早是我的学生，有的中途加入，每个星期的惯常时间，在惯常的课堂你们听到我的呐喊和咆哮，也许你们偶尔很累，但我的着紧、我对中文的执着、我对教学的想法，我还是希望你们可以切实地感受得到。

2018年中文科改革，范文的加入，让我想起了很多的往事。中文科从改制五卷开始，终于无可避免地走回头路，从前对范文的批判攻击终于换上新的声音，从先秦以来选上12课的文言经典，多多少少改善了学生根基不稳的问题。

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那些年，会考共26篇范文，有文言经典，也有白话散文，学生从中培养对中文的兴趣，先是不抗拒，继以加以诵读，尔后举一反三、贯通条理，然后自发性地博览诸家文章，打下扎实基础。今天的你们有如无根浮萍，举目是岸，但无力可使、无力可借，只能随水飘流，不知所往。坦白而言，范文的数量是不多的，12篇也不算是长篇鸿文，换言之，这些文章都是适合背诵的。

从前我复习范文，必先保证自己有最好的材料。正如你学武，也要先知道武学拳谱是否上乘。那时家境不好，没钱补习，所幸学校老师教得还不错，自己也没有多余娱乐，便花时间去图书馆找来不同研究某篇范文的学者著作，将内容分析、写作手法等抄满了一书。换言之，自制笔记。然后下一步就是背诵原文，确保倒背如流，只字不错。

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再来就会找一本簿默写一次全文，然后逼令自己在所默原文上逐句写下内容分析要点，还一边点评每段每句的写作手法，如是者默写了整课重点。这样的温习方法很费时，一课课文可能得花上整整一个下午，但收效奇大。会考中文、文学科我是这样复习的，到了高考如是，足以给你们借镜参考。

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文：林溢欣

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

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