李建文 - 「学力」与「学历」｜墙角寒梅

在这个凡事讲求履历、证书与成绩的时代，很多人习惯用「学历」去衡量一个人的价值。近日，社会上围绕艺人姜涛的学历问题引起不少讨论，有人质疑他只有中一学历，有人甚至将他的过去作为批评的焦点。然而，一个人最重要的，究竟是「学历」，还是「学力」？

持续学习的能力

笔者欣赏姜涛的，不止是他的成就，而是他有勇气面对自己的过去，坦然接受曾经的不完美，并愿意公开分享自己的经历。（资料图片）

所谓学历，是一段曾经完成的学习历程，是在某一个时间点上的表现纪录；而笔者更重视的是「学力」——这个「力」，不是力量的力气，而是一种持续学习的能力与心态。学力，包含一个人是否愿意继续求学的心，是否明白自己为何而学，以及是否掌握有效的学习方法。这是一种综合能力，也是一种面对人生的态度。当一个人拥有这份力量，即使起步比别人慢，即使曾经中途停下脚步，也绝不代表他的人生已被定义。

每个人曾经都因不同的原因，放弃过、迷失过，甚至怀疑过自己。但人生的学习，从来不止发生在校园之中。在课室之外，社会就是一间更大的学校。真正重要的，不是你在哪一刻停下来，而是你是否愿意重新出发。

延伸阅读：李建文 - 从「低头」到「抬头」 在数码时代寻找生活的重心｜墙角寒梅

当明白学历的意义，不是为了比较高低，而是帮助找到学习的方向时，便会拥有更多前进的动力。而当真正拥有学力的时候，面对逆境与挫败，也会更有勇气咬紧牙关，继续向前。

一个有学力的人，会不断完善自己，持续装备自己。相反，学历只是反映某个范畴、某一段时间的表现。当一个人的履历不够亮眼时，急于将他定义为「失败者」或许有欠妥当，更不应因此而否定他的价值。

延伸阅读：李建文 - 心怀天下 拥抱未来｜墙角寒梅

笔者欣赏姜涛的，不止是他的成就，而是他有勇气面对自己的过去，坦然接受曾经的不完美，并愿意公开分享自己的经历。作为公众人物，他用自己的故事去鼓励其他曾经跌倒的人，让大家知道：人生并不是一场只看起跑线的比赛。

教育的真正意义，从来不是制造一张张漂亮的成绩表，而是培养一个个愿意学习、懂得成长、勇于面对人生中不同挑战的人。比起学历，更重要的，始终是学力。

电邮：[email protected]

文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<