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傅海宜 - 放下贴纸奖励 走进子女的世界︱家长教室

知识转移
更新时间：15:30 2026-05-07 HKT
发布时间：15:30 2026-05-07 HKT

在香港这个节奏急促的城市，家长为了让子女准时起床、乖乖吃饭或完成堆积如山的功课，最常用的法宝莫过于储贴纸换游戏时间或其他礼物的奖励计划。这种做法看似高效简单和直接，但当套用维琴尼亚．萨提尔（Virginia Satir）的「冰山理论」来观察，我们会发现这些贴纸背后正反映着家长及子女内心世界及需要。

被真正看见的表现

当子女完成任务时，我们可尝试分享真诚的观察，例如称赞他在疲累时仍选择坚持的勇气。这种对话能将焦点从外在奖励转移到内在特质。（AI 生成示意图）
当子女完成任务时，我们可尝试分享真诚的观察，例如称赞他在疲累时仍选择坚持的勇气。这种对话能将焦点从外在奖励转移到内在特质。（AI 生成示意图）

奖励计划的本质，或许是源于萨提尔所提出的「超理智」姿态。都市人凡事讲求效率，也许令家长习惯将管教简化为逻辑公式：「只要有奖励，就有动力；只要有动力，就有成绩」。有时也可能是一种「打岔」姿态，以物质奖励避开正面冲突，换取一刻的和谐及缓冲。奖励计划确实有其优点，它能建立短期秩序，将抽象的要求具体化，让子女在达标时获得即时的成就感，对建立初期习惯确实有帮助。

延伸阅读：李卓翰 - 忍一时风平浪静 退一步海阔天空｜家长教室

然而长期依赖奖励却可能削弱子女的「内在自我」。当子女做功课是为了「换奖励」，而非出自对知识的好奇或责任感，他们的自我效能感或许会与物质挂钩，一旦奖励消失，内在动力亦随之减弱。另外，子女亦可能会将奖励与父母的爱挂钩，误以为只有「表现好」才值得被爱。这种条件式的接纳，无法满足子女内心渴望被家长认同与接纳的深层需求，甚至会让他们为了讨好父母而压抑真实感受。

要走出「点数换乖巧」的循环，萨提尔提倡的是「连结」。与其只计获得多少贴纸，不如尝试触碰子女冰山下的世界。当子女完成任务时，我们可尝试分享真诚的观察，例如称赞他在疲累时仍选择坚持的勇气。这种对话能将焦点从外在奖励转移到内在特质。

延伸阅读：梁康民 - 培养自主孩子 拒绝子女做「妈宝」｜家长教室

家长需要让子女明白，父母的爱不藏在储贴纸的点数卡里，而是在互相理解的瞬间。当子女感受到自己被真正「看见」，而非仅是被「管理」时，自律将不再是为了换取礼物的交易，而是因为他们能体会家长爱和尊重自己，能一同看见自己内在的需要及潜能，并且同行成长。

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

文 ：傅海宜 

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为傅海宜姑娘。

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