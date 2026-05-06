陈伟邦 - 《野梨树》与苏东坡｜艺文荟

《野梨树》这片名，可能冷门，但看过的无不有深刻的记忆。剧情描述一位刚大学毕业的年轻作家锡南，为筹备新书出版而返乡筹钱，迎接他的竟是失败父亲债台高筑的残酷事实。一心圆梦的他，却在奔走筹资过程中，深刻体悟了生命的真谛，并重新修补自己与父亲向来水火不容的感情……

想起苏东坡的故事

这令我想起苏东坡的故事，纵然多次被贬，但他的诗文仍是那么豪放超脱，难道他的朋友会不知道苏子的危难和心情吗？（图为苏东坡画像 )

电影改编自土耳其知名短篇小说〈野梨树的孤独〉，藉野梨树果实外表丑陋、外貌畸奇，果肉却甜美生津的特质，一探生命看似孤绝、却深具涵养的美好价值。在《野梨树》里，最多的画面就是主角锡南喋喋不休和其他人争论，争论着信仰、争论着作品内容、争论着天地万物是不是如规范的生长、争论着条例是不是按部就班的符合顺序，拼了命的想要说服每一个人认同自己，但正是人人都不尽相同，如野梨树的万般品种，岂有一条康庄顺利的大道任纵横，而万事岂能尽如人意，出路唯有是顺其自然的生活下去。

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年轻人的老父嬉笑怒骂地道：「把好的与坏的记忆混合，然后淡然忘记。」最终以儿子继续父愿挖掘未完成的井作结！这令我想起苏东坡的故事，纵然多次被贬，但他的诗文仍是那么豪放超脱，难道他的朋友会不知道苏子的危难和心情吗？佩服苏子依然故我，写诗文创作不断如故，而仍然受朋友民众的爱戴，并没有因为他在官场失意而对他白眼，反而诗人声名日隆。

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看他写《赤壁赋》，小时不明白，人大了有点经历，你才知道苏子是能由极苦难逆境，被新党小人百般折磨后，继续可以抬头说：「客亦知夫水与月乎？逝者如斯，而未尝往也。盈虚者如彼，而卒莫消长也。盖将自其变者而观之，则天地曾不能以一瞬。自其不变者而观之，则物与我皆无尽也，而又何羡乎？」大哉苏轼！大诗人逆困不断，但并不孤独或失去平生自信！「一蓑烟雨任平生」的潇洒，令我想起另一本少年励志书《堂吉诃德》。

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文：陈伟邦

作者为本地著名艺术教育家/画家，曾在本地多间中学及大专院校任教及统筹绘画、艺术史及美学欣赏等课程达30年之久。

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