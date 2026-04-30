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近百所中小学参加「中华杯」 推对中华文化及普通话学习

知识转移
更新时间：19:22 2026-04-30 HKT
发布时间：19:22 2026-04-30 HKT

学习普通话，有助学好中华文化。由中华教育文化交流基金会主办的第五届「中华杯」全港中小学中华文化普通话比赛颁奖典礼，已于早前举行。今届比赛历时5个月，有近百所中小学参与，共1266位同学报名参赛，其中香港普通话研习社科技创意小学，及世界龙冈学校刘皇发中学分别荣获「踊跃参与学校奖」小学组和中学组金奖。

颁奖典礼出席嘉宾众多，包括香港教育工作者联会会长刘智鹏、香港教育局高级课程发展主任（中文）周健、中华教育文化交流基金会会长赵东晓、香港教育大学中国语言学系副系主任王婵娟、香港普通话研习社科技创意小学校长陶群眷等，除了颁奖环节，亦有嘉宾对谈分享。

香港教育局高级课程发展主任（中文） 周健为中学组踊跃参与学校获奖学校代表颁奖。大会提供
香港教育局高级课程发展主任（中文） 周健为中学组踊跃参与学校获奖学校代表颁奖。大会提供

延伸阅读：机构指港中小学生普通话水平试成绩趋跌

周健表示，普通话本是中文的重要组成部分，未来需要大家用标准的普通话去讲述中国故事，才能更好地传承文化。她又强调，语言是文化的载体，勉励同学要珍惜学习普通话的机会，让语言成为承载智慧与情感的媒介，让世界听见中国的声音。

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