陈国栋 - 灵育、美育及艺术跨领域探索（7）︱视艺师语

美感让人产生愉悦，而愉悦的感受建基于体验作品所呈现高度的完善状态（和谐）。负面或悲伤主题的创作，只要配合到合适的风格，也会带来凄美的愉悦，但长期浸淫在忧伤情感中，便会很容易产生负面情绪。

灵性维度

负面或悲伤主题的创作，只要配合到合适的风格，也会带来凄美的愉悦，但长期浸淫在忧伤情感中，便会很容易产生负面情绪。（AI 生成示意图）

至于更高层次的和谐度，如艺术形式与「灵性维度」之间的和谐状态，在美学的观念上，这是属于艺术形式能将「崇高的美学」呈现在作品之中的状态。这类作品能引领学生体验更高层次的人生视野。呼应着著名神学家及哲学家奥古斯丁（Augustine）的美学思想，「艺术形式只能作为一种通达真理（智慧）的阶梯而存在，我们必须寻求真理本身从而安享于他，进而获得救赎，过上真正的幸福生活」（刘春阳，2015）。

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在香港独特的情境下，培养出不少能呈现「灵性维度」（追求更高层次和谐之美）的艺术家。关蓉而是其中之一。 画家关蓉而受到《圣经》诗篇关于诗人受上帝保护而获得安慰所触动，将创作的空间呈现交叠于真实环境中，又恍如梦境，同时呈现一种超越属灵维度的隐密空间。这个无人之境，是象征人藉信仰的追寻，因此能够保持平静安稳的心灵。

总括来说，画家相信人在面对困难时，只要借着信仰力量，便能够使心灵回复平静安稳，继而重新踏上人生的征途。有艺术评论人认为，关蓉而展览中「绘画了一系列犹如『圣所』般场景的塑胶彩作品，以回应自身在生活上所面对的压力和焦虑」（林靖风，2023）。

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一般老师都欠缺「生命美学」的教学素材或资源，特别是艺术评赏的范畴，老师可参照关蓉而的创作。关蓉而的作品能够高度呈现「灵性维度」的艺术特质，她的信念就是对生命价值的重视，作品呈现一种坚定追寻「灵性维度」的信念，学生藉评赏关蓉而的创作所产生的美感体验，能感染及强化学生「正向转化意向」（Transformative mindset）的发展。

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文：陈国栋

作者为香港美术教育协会前执行委员、明格视觉文化艺术教育统筹、香港教育大学客席讲师。

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