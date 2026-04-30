李建文 - 从「低头」到「抬头」 在数码时代寻找生活的重心｜墙角寒梅

身处2026年的今天，手机早已超越了单纯的通讯功能，成为了学习、社交，甚至探索世界的必需品。面对这股不可逆转的科技浪潮，笔者一直认为，教育学生使用手机，不应是强制性的没收手机或杜绝在校园内使用手机，而应是引导学生如何在五光十色的数码世界中，学会手机的正确使用方法，并重新发现现实生活中的美好。

「共融展」重拾真正爱好

除了「共融展」外，我校最近在校园内添置了两张桌球枱，并即将举办首届个人桌球比赛。（作者提供）

很多时候，过度沉溺于手机是因为生活缺乏了其他吸引力。为了让学生看到萤幕之外的广阔天空，伍少梅中学将于5月14日举办「共融展」。这次活动最特别之处在于不分师生，每个人都可以拿出自己私藏的珍宝，与全校师生分享自己的喜好。

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在此次「共融展」上，有的老师准备展示收藏多年的高达模型，有的同学打算分享自己亲手制作的模型与绘本。每一个珍藏背后都是一份专注的热情。笔者希望通过此次展览，让学生们明白，手机虽然能提供海量的资讯，但真正的「爱好」是需要投入时间去经营、去触摸、去体验的。当拥有一份引以为傲的爱好时，手机自然会从生活的全部变回辅助的工具。

除了「共融展」外，我校最近在校园内添置了两张桌球枱，并即将举办首届个人桌球比赛。

在方寸之间的球桌上，学生需要平心静气地观察角度、控制力道，并击球入袋。这种极度专注的体验是快餐式短片无法给予的。我校希望通过比赛，让学生们体会到亲身参与体育竞技的乐趣，将目光从狭窄萤幕转移到绿色的桌球枱面上。

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我校不强制没收手机，是因为相信学生具备自律的潜力。手机不应该是隔离人际关系的屏障，而应该是帮助自己成长的辅助阶梯。手机可以拍摄桌球比赛的精彩瞬间，也可以查阅在「共融展」中感兴趣的珍藏品资料，这就是「正确的使用方法」——让科技成为学生的小助手。

生活不应该只有屏幕的亮光。笔者期待通过「共融展」与桌球比赛等多元实践，让学生看到使用手机的正确之途。

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文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

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