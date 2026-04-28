何汉权 - 记全民国家安全教育日｜教育现场

早前，在香港湾仔会展出席「2026年全民国家安全教育日」启动礼，当中呈现甚多具意义的国安教育实质成果，篇幅所限，劄记如下：

五国教育

早前，在香港湾仔会展出席「2026年全民国家安全教育日」启动礼，当中呈现甚多具意义的国安教育实质成果。（资料图片）

其一，主办单位用心用力筹备，邀得港澳办主任夏宝龙、香港特首李家超、中联办主任周霁等重量级领导发言，彰显国安的重要，是社会建设与发展的基础。国安与社安、校安、家安，是唇齿相依，密不可分。

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其二，是日的重要启动礼，大会安排青少年担当的角色，相较过去是吃重得多。学生合唱团高唱《我的祖国》；舞台剧演出，以及不同的场景司仪主持，分别由不同的青少年担纲重责，笔者留意到，大家都能运用流畅的普通话，字正腔圆，亦按笔者所知，这些站在台上、担大旗的同学，不少都是香港土生土长。很相信，现场与有收看直播的，都能联想，这些积厚的成果，与教育局政策推动，学校教育于课堂内外积极配合互动，有莫大关联。事实上，香港与内地大量姊妹校结盟；公民科规定香港学生前赴内地交流；小学与中学亦设有特定的校内普通话的学习与考试；民间教育团体举办的多元活动，不少是以普通话作为沟通用语。万事互相效力的结果，造就香港中小学生的普通话能力，全面提升。「香港学生的普通话水准真的很好」，这是内地任职各行业的朋友，与笔者说出相同的话。而历任土生土长的特首，都刻意说好普通话，起着关键的带头作用。

其三，笔者认为，「一国两制」下的国民教育，应系于国史、国学（中华文化）、国情、国安、国语（普通话）的综合推动，这「五国教育」，教育局、学校及民间教育团体，乃至家长，都是越来越明白当中的意义与重要性，活学活用是其中一个重要特色。

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笔者曾在本栏分享出席联校小学历史常识问答比赛，来自不同学校的学生用普通话齐唱国歌，抑扬有致，向国旗行注目礼，让与会者充分感受香港教育现场对国民教育的「五国」重视，如此让与会者感到学生尊敬「我的祖国」之情，近年，教育现场观察，是日有叠加。这是国民教育的新希望、新力量。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

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