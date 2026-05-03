王羲之书法有多厉害？为何被赞「第一流人品」？｜星岛教室

提起王羲之，最为世人称道的，莫过于他在书法艺术上的卓越成就。以《兰亭集序》为代表的传世之作，让他的书法备受历代帝王与后人推崇，使他被世人尊称为「书圣」。你又是否知道，这位一代书圣有着怎样的人生经历？在书法以外，又有哪些值得我们细味的生平？

少年坎坷 凭才学得志

王羲之（303-361年），东晋时期书法家，划时代地完善新体书法体系，被后人尊称为「书圣」。

王羲之出生于一千七百多年前的东晋，是琅琊（今山东临沂）人。王羲之家世显赫，父系琅琊王氏是两晋时期最大的文化世家，家学深厚，不仅重视儒家礼法精神传承，还对佛、道、玄兼容并包，更重视史学、文学和书法的家传。

然而，王羲之自小并未能得到父兄的庇荫。父亲在他年幼时不知去向，后来兄长去世，王羲之只能与母亲相依为命。他屡遭不幸，尝尽世态炎凉，年少时沉默寡言，不善言辞。在当时社会，获得社会地位的方法主要是婚姻和仕途两种，但这些在王羲之眼中都是无法掌控的。他能掌控的，就是技艺和学问。他继承了琅琊王氏家学，擅长书法、绘画、诗文、琴棋等多项技能，他的坎坷经历亦造就了他勤学、耿直、洒脱的性格。

王羲之凭借出众才学，逐渐赢得家族族长的器重和赏识，成为能言善辩青年。

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兼收并蓄 求变创新

位于山东省临沂市的王羲之故居，是其早年居所。

王羲之自小喜爱书法。七岁时，他发现父亲枕头中藏有蔡邕的《笔论》（一本传奇性的古代书法著作），便偷偷取来阅读。父亲发现后，说等待王羲之长大后再传给他，王羲之却回应道：「今天就给我吧，等我长大后才给我，就错过了学习的良机。」由此可见，王羲之对学习书法的热情。

长期的苦练亦造就了王羲之强劲的笔力。据说，有一次皇帝在北郊举行祭祀仪式，必须更换原本的「祝板」（写有祝祭文的木板），工人们在削去王羲之写过的木板时，发现他的笔迹已是「入木三分」（笔迹透入木板三分之深）。

王羲之上承钟繇、张芝笔法，隶书、楷书、行书、草书皆擅，集众家之大成。在传统的基础上，他走上求变之路，改革旧体，完善了楷、行、草的新体风貌，而《兰亭集序》就是王羲之新体行书的代表作。王羲之的创新之举，与他勤学苦练、耿直洒脱的特质密不可分。唐太宗李世民曾评王羲之的书法「飘若浮云，矫若惊龙」，指王羲之书法的字形貌似飘逸，但实含「矫健」，蕴含骨力，反映了王羲之刚直的个性。

为官重民生 失意不失志

王羲之代表作《兰亭集序》，被认为是书法经典作品，有「行书第一」之称。

王羲之不仅书法绝世，人品也是一流。元代著名书画家赵孟𫖯说王羲之是「晋室第一流人品，奈何其名为能书所掩」，认为王羲之书法上的成就掩盖了他的人格魅力。

在为官生涯上，尽管王羲之的仕途并不顺遂，几次出仕都因世情险乱而退隐，但在他有限的政治生涯中，不乏为人所乐道的政绩。

王羲之最后一次担任朝廷官职是出任会稽内史，即会稽的最高行政长官。他秉持务实的治理原则，以民生为本，到任后积极巡视，体察民情。歉收时，他为民请求减轻赋税；饥荒下，他力排众议开仓赈灾。

在他的治理下，会稽百姓休养生息，民生得到发展。王羲之辞官后，退隐于会稽，但仍然关心朝政，心系国家安危，不失为国之志。

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冷知识BOX：东床快婿

新华社图片

王羲之年轻时，太尉郗鉴派人到王家挑选合适的人当女婿。当时王家子弟都穿戴整齐，希望能被选上，惟有王羲之若无其事地袒露肚子躺在东边的床上吃饼，毫不在意。郗鉴得悉后，反而欣赏王羲之的洒脱和坦率，于是把女儿郗璇嫁给他。这是成语「坦腹东床」和「东床快婿」的由来。王羲之的行为也被后人认为是对当时靠联姻获取利益这一风气的无声反抗。

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历史充电站：造纸术与书法艺术

简牍是纸张出现前，中国古代主要的书写材料。

纸张作为现今唾手可得的书写材料，在书法艺术的发展过程中扮演着重要的角色。在纸质材料出现之前，书写材料主要是简牍。简牍的简面狭窄，笨重而且占用空间大。为了节省空间，写在上面的文字通常较短较扁，不利于向下连带写下一个字，只能翻笔收尾，影响写字的流畅度。在纸上书写，没有宽度限制，上一字的收笔更容易与下一字起笔呼应，这令书法艺术有了长足发展的空间。

本栏逢周一刊出，由教育评议会邀请资深中小学教师及校长撰写。

文章以生动有趣的方式，透过中国节气气候、各地风土民情及历史人物故事，带领读者探索中国文化与历史的奥妙。

文：中华基督教会基湾小学（爱蝶湾）德育、公民及国民教育组组员、中文科科主任朱玥

本文标题原为〈博采众长 刚直为民——「书圣」王羲之〉。

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