Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁超然 - 抛弃旧经验 拥抱新时代｜雪中送炭

知识转移
更新时间：18:00 2026-04-28 HKT
发布时间：18:00 2026-04-28 HKT

香港漫画《龙虎门》创刊以来超过半个世纪，曾是家喻户晓的经典。然而，随着时代变迁，这部作品的销量与影响力早已不复当年。就在许多人以为它只能在怀旧的角落里慢慢凋零之际，新主编司徒剑桥的加入，却为这部老牌漫画注入了新血。

长江后浪推前浪

《龙虎门》早已濒临停刊，若只是固守旧有模式，终究只能在市场边缘苟延残喘。（资料图片）
《龙虎门》早已濒临停刊，若只是固守旧有模式，终究只能在市场边缘苟延残喘。（资料图片）

司徒剑桥出道逾20年，创作风格偏向日本漫画的精细笔触，与传统港漫的澎湃豪情大相迳庭。当他接掌《龙虎门》主编之位时，许多老读者难以接受，批评声浪四起。然而对我而言，这正是久违的惊喜。10多年来，我未曾如此期待每周的新一期出版，如今却因他的笔触而重燃追看的热情。这种「新」的力量，正是我所珍惜的。

许多人认为，传统元素才是保证销量的基石，改变只会失去原有的读者群。但事实是，《龙虎门》早已濒临停刊，若只是固守旧有模式，终究只能在市场边缘苟延残喘。既然如此，何不放手一博？在旧故事里纠缠，不如勇敢拥抱新思维。

延伸阅读：梁超然 - 拥抱AI新时代：从「超然拉打」到亲子教育的启示｜雪中送炭

这种抛弃旧经验、拥抱新时代的精神，不仅适用于漫画，更是我们教育与人生的写照。过去半世纪，我们曾以为世界会持续和平稳定，但今日的乌克兰战事、委内瑞拉被侵略、美以伊军事冲突，提醒我们：世界正重回混沌。既然如此，我们更需要新思维来应对，而不是紧抱残破的旧价值。

新科技、新理念的涌现，确实为人类带来挑战，但同时也孕育希望。教育亦然。在AI迅速发展的年代，教师若只是抱怨科技太快，觉得难以适应，便会被时代淘汰。唯有顺流而下，拥抱新时代，才能为学生开辟康庄大道。正如我在家中看见两个宝贝安涤，熟练地利用AI和平板完成作业，我深刻体会到「长江后浪推前浪」的真谛。新一代的孩子，正以他们的方式超越我们。

延伸阅读：梁超然 - 教师「能医不自医」 教导子女居然力有未逮？｜雪中送炭

《龙虎门》的革新，提醒我们：旧经验并非永远可靠，传统也不必固守不变。教育、文化、科技，皆需要勇敢的创新者。司徒剑桥的笔触或许不合所有人的口味，但至少让这部濒死的漫画重新呼吸。这正是我们所需要的精神——敢于放手，敢于创新，敢于相信新思维能带来希望。

在这个百年未见的大变局下，香港的教育与文化若要延续生命力，必须勇敢地迎接新时代。抛弃旧经验，不是背叛，而是为了让下一代能在更广阔的天地里继续书写他们的故事。

文：梁超然 

作者为宁波第二中学校长，热爱文史，以范仲淹王安石梁任公为师，心怀大同，践行人人为我我为人人。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

↓即睇DSE2026专页↓

↓即睇DSE2026专页↓

最Hit
阿Sa蔡卓妍宣布结婚 晒婚戒甜嫁小10岁健身教练林俊贤Elvis：以后请多多指教
00:46
阿Sa蔡卓妍宣布结婚 晒婚戒甜嫁小10岁健身教练林俊贤Elvis：以后请多多指教
影视圈
5小时前
阿Sa蔡卓妍结婚丨阿Sa老公Elvis林俊贤任星级健身教练 时薪贵绝全行 婚前已住女方豪宅同居
阿Sa蔡卓妍结婚丨阿Sa老公Elvis林俊贤任星级健身教练 时薪贵绝全行 婚前已住女方豪宅同居
影视圈
5小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
科研实践化繁为简 理大及扶康会共建亚洲首个共融创新中心 残疾人士变身自家品牌研发者
创科资讯
18小时前
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
16:34
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
影视圈
21小时前
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
2026-04-27 15:41 HKT
蔡卓妍Elvis林俊贤结婚丨回顾阿Sa情路 与郑中基隐婚 恋同门师弟陈伟霆 传飞富三代石恒聪
蔡卓妍Elvis林俊贤结婚丨回顾阿Sa情路 与郑中基隐婚 恋同门师弟陈伟霆 传飞富三代石恒聪
影视圈
3小时前
「金牌司仪」何守信饭敍半个影视圈猛人撑场 曾齐创《欢乐今宵》经典 状态大勇酝酿回归？
「金牌司仪」何守信饭敍半个影视圈猛人撑场 曾齐创《欢乐今宵》经典 状态大勇酝酿回归？
影视圈
41分钟前
视帝黄宗泽再现健康问题？一部位疑萎缩「不可逆转」  曾被指断崖暴瘦状态堪忧
视帝黄宗泽再现健康问题？一部位疑萎缩「不可逆转」  曾被指断崖暴瘦状态堪忧
影视圈
9小时前
赚到尽？家属公审老人院「颓饭」得只蛋 过来人晒更极限劣食：「三粒烧卖你见过未？」｜Juicy叮
赚到尽？家属公审老人院「颓饭」得只蛋 过来人晒更极限劣食：「三粒烧卖你见过未？」｜Juicy叮
时事热话
8小时前