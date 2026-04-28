梁超然 - 抛弃旧经验 拥抱新时代｜雪中送炭

香港漫画《龙虎门》创刊以来超过半个世纪，曾是家喻户晓的经典。然而，随着时代变迁，这部作品的销量与影响力早已不复当年。就在许多人以为它只能在怀旧的角落里慢慢凋零之际，新主编司徒剑桥的加入，却为这部老牌漫画注入了新血。

长江后浪推前浪

《龙虎门》早已濒临停刊，若只是固守旧有模式，终究只能在市场边缘苟延残喘。（资料图片）

司徒剑桥出道逾20年，创作风格偏向日本漫画的精细笔触，与传统港漫的澎湃豪情大相迳庭。当他接掌《龙虎门》主编之位时，许多老读者难以接受，批评声浪四起。然而对我而言，这正是久违的惊喜。10多年来，我未曾如此期待每周的新一期出版，如今却因他的笔触而重燃追看的热情。这种「新」的力量，正是我所珍惜的。

许多人认为，传统元素才是保证销量的基石，改变只会失去原有的读者群。但事实是，《龙虎门》早已濒临停刊，若只是固守旧有模式，终究只能在市场边缘苟延残喘。既然如此，何不放手一博？在旧故事里纠缠，不如勇敢拥抱新思维。

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这种抛弃旧经验、拥抱新时代的精神，不仅适用于漫画，更是我们教育与人生的写照。过去半世纪，我们曾以为世界会持续和平稳定，但今日的乌克兰战事、委内瑞拉被侵略、美以伊军事冲突，提醒我们：世界正重回混沌。既然如此，我们更需要新思维来应对，而不是紧抱残破的旧价值。

新科技、新理念的涌现，确实为人类带来挑战，但同时也孕育希望。教育亦然。在AI迅速发展的年代，教师若只是抱怨科技太快，觉得难以适应，便会被时代淘汰。唯有顺流而下，拥抱新时代，才能为学生开辟康庄大道。正如我在家中看见两个宝贝安涤，熟练地利用AI和平板完成作业，我深刻体会到「长江后浪推前浪」的真谛。新一代的孩子，正以他们的方式超越我们。

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《龙虎门》的革新，提醒我们：旧经验并非永远可靠，传统也不必固守不变。教育、文化、科技，皆需要勇敢的创新者。司徒剑桥的笔触或许不合所有人的口味，但至少让这部濒死的漫画重新呼吸。这正是我们所需要的精神——敢于放手，敢于创新，敢于相信新思维能带来希望。

在这个百年未见的大变局下，香港的教育与文化若要延续生命力，必须勇敢地迎接新时代。抛弃旧经验，不是背叛，而是为了让下一代能在更广阔的天地里继续书写他们的故事。

文：梁超然

作者为宁波第二中学校长，热爱文史，以范仲淹王安石梁任公为师，心怀大同，践行人人为我我为人人。

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