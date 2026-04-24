叶德平 - 小学人文科与国家「十五五」规划｜来论

国家「十五五」规划将教育、科技与人才定位为发展新质生产力、实现科技自立自强的根本性支撑。相对于「十四五」的奠基补短，「十五五」更重视提质育才，务求使「十六五」时，能够做到人才领跑。而在文化发展方面，「十五五」的文化建设方向有三个重点：以文化自信为底色、以民为本为导向、科技融合为路径，承接「十四五」文化传承发展的基础，为「十六五」全面建成文化强国「冲刺收官」阶段奠定基础，为新质生产力提供精神动力与文化支撑。在建设美丽中国方面，「十五五」明确了社会发展全面绿色转型的方向，倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活和消费理念，促进绿色生活方式加快形成。

小学人文科助力「十五五」规划

人文科以「立德树人」、「探究学习」、「连系生活」为理念，涵盖「健康与生活」、「环境与生活」、「理财与经济」、「社会与公民」、「国家与我」和「世界与我」六大学习范畴，与「十五五」规划的教育方针高度契合。（作者提供）

香港小学人文科正是在这「关键五年」全面推行。（作者提供）

小学阶段是儿童身心发展的黄金时期，是建立基础学习习惯的重要阶段。适逢其会，香港小学人文科正是在这「关键五年」全面推行（按：人文科于2025/26学年开始在小一及小四推行，并于2027/28学年推展至所有级别）。人文科以「立德树人」、「探究学习」、「连系生活」为理念，涵盖「健康与生活」、「环境与生活」、「理财与经济」、「社会与公民」、「国家与我」和「世界与我」六大学习范畴，与「十五五」规划的教育方针高度契合。

整体而言，人文科正是与「十五五」定位衔接。「十五五」规划作为「第二个百年奋斗目标」「第一步」的「承上启下」五年，继续强调教育要「铸魂育人」，致力培养担当民族复兴大任的时代新人。人文科的宗旨也是培养学生「对国家和社会的认识，理解和尊重个人在社会和国家的角色和权责」，与「十五五」规划的目标高度一致。

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国家发展迅速，早已从建国初期的「一穷二白」，发展到现在的「小康社会」。在「十四五」规划开始之时，国家便宣布5,575万农村绝对贫困人口脱贫。这种火箭般飞快的转变，需要学生拼命地张开眼睛才能真实地感知到。因此，人文科很鼓励学生「从多角度认识课题，以理性和客观的态度分析」社会、国家以至世界的发展。举个例说，人文科的「国家与我」其中一个主题是「国家发展」，该主题聚焦于国家的现代发展，并强调国家怎样加强与世界各地的经贸合作。而国家主席习近平在2013年提出的「一带一路」倡议，正是很好地回应了这个主题。而「环境与生活」学习范畴关注香港的环保政策，其实也是点出了香港如何配合国家的「可持续发展观」，来推动绿色发展和生态文明，努力地去追赶「双碳」指标。

灵活运用不同的教学方法

有良好的课程大纲，也需要恰当的教学方法。人文科重视培育学生的多角度思考。因此，老师可引导学生对比「十四五」成就与「十五五」目标，如从昔日的「脱贫攻坚」到今天的「乡村振兴」的转变，结合课本中「国家的蜕变」主题，理解国家发展的连续性与阶段性。而且，老师也可以利用教育局、出版社等提供的「十五五」学与教资源，把抽象的规划内容转化为具体的学习任务。

除此之外，人文科也可以进行有机的「跨学科」教学，推动学生从多维度学习。举例说，「十五五」规划提出加快形成「教育科技人才一体发展格局」的目标。那么人文科便可以与科学科、资讯科技科协同教学。例如在「善用资讯科技」的主题中，可以把重点放在培育「传媒与资讯素养」，教导学生在使用媒体时，如何做到「明智的选择」。而在「环境与生活」单元，结合「十五五」绿色发展理念，开展「香港碳足迹调查」项目，让学生运用科学方法收集数据，用数学知识分析结果，用人文视角探讨解决方案，实现跨学科素养的整体提升。绿色生活方式的教育模式和教学方法的探索，需要学界同仁齐努力、勤思考、多尝试，学校如有意培育学生对绿色生活方式的认知和理解，期望发展与之相关的校本教学，欢迎联络本人作进一步交流。

文：香港教育大学课程与教学学系高级讲师叶德平博士

图：作者提供

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