吴崇杰 - 建筑艺术欣赏 由严迅奇到安藤忠雄｜视艺师语

近日有机会重返中文大学校园于文物馆学习。中大文物馆新馆罗桂祥阁乃校园艺文新地标，坐落于百万大道旁，飘浮于山体间，是香港著名建筑师严迅奇的杰作，2025年荣获「香港建筑师学会全年建筑大奖」，设计意念为「石下留荫」，有如张大千画作《山水四屏》；建筑犹如山石横空而出，矗立于山坡上。

解决问题的艺术家

大家熟悉的「香港故宫文化博物馆」，便是严迅奇另一匠心之作。（资料图片）

严迅奇认为新馆有肩负「起承立新，承古融今」的使命，不仅承载对传统文物的传承，也是将文化融入现在及将来的学习与创新中。

在M+博物馆藏品档案中，发现严迅奇一直对传统与创新意念的奉行；1999年栢林文化节作品《竹亭》，他利用了中国传统建筑物料「竹」构建一座建筑物，竖立于栢林世界文化中心，充分体现中国传统与西方现代文化的结合。他的作品着重与人的关系，强调建筑与环境的结合。

2024年，严迅奇更获香港艺术发展局颁发「杰出艺术贡献奖」，他认为建筑师不止是艺术家，而是解决问题的艺术家。大家熟悉的「香港故宫文化博物馆」，便是他另一匠心之作。

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近年世界各地越来越多地标式建筑新落成，凸显当地人文历史背景和特色。建筑艺术有异于一般艺术，而来得强烈和直接，一般艺术多从感官上欣赏，但建筑艺术则不能单凭画面或听觉来评赏，多要参与才能得到反应和感觉。建筑除了显现建筑师的思维和理念，亦反映当时当地的文化、历史背景和地理景象等，亦能发挥实用功能，予人们享用，参与和回馈。

日本建筑师安藤忠雄是笔者欣赏的建筑师之一，他自学成才，受勒．柯比意等大师影响，崇尚极简主义风格，将自然元素与建筑融合，包含简单几何形状，另为人赞誉的是他擅用清水混凝土，将其发挥极致。「光之教堂」便是他利用光影与环境结合，也是笔者曾到访及喜爱的建筑之一。

总而言之，我们日后应多感受建筑师的意念和欣赏他们的心血。

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文：吴崇杰

作者为香港美术教育协会增补委员、社区导师及香港艺术发展局审批员（艺术教育）。

原文标题为〈建筑艺术欣赏〉。

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