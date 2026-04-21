电话VS手机 两者语义有何差别？何时能互换？｜语文探骊

今天，智能手机几乎人手一部。然而，有人称之为「手机」，亦有人称之为「电话」。两者是否可以互换？以香港某电器零售店为例，其网店在「智能手机」分类下同时出现「安卓电话」及「人工智能手机」，似乎将电话与手机混用。然而，翻查本港多个智能手机品牌官方网站，则多以「手机」标示；而座机产品则一律标示为「电话」。

两者经常混用

「手机」与「电话」的语义有甚么分别？示意图

一般解释认为，「手机」属普通话用语，「电话」偏广东话；或认为「电话」较口语，「手机」较书面。然而，这些说法未能充分说明两者的语义差别。

从词义看，「电话」指利用电信号传递声音的装置，涵盖座机与流动电话；「手机」则指可携带的流动通讯设备。英语对应亦显差异：「phone」泛指电话，「cell phone / mobile phone」则强调流动功能。因此，「电话」可便携或不便携，「手机」则必然具备便携功能。

语义分析亦可见其差异，两者皆具「通讯作用」，但「电话」较多承载「通话」的核心意义。日常语言中，人们多说「打电话」，而较少说「打手机」，可见两者在搭配习惯上存在一定差异。

构词方面，两者同为偏正结构：「手机」可理解为「手」持之「机」，较强调器物属性；「电话」则是以「电」传之「话」，重在传讯方式。这种构词差异，或许有助理解两者在词语搭配上的不同倾向。

示意图

在实际语用中，部分搭配较多与「电话」连用，例如「打电话」、「电话簿」、「长途电话」、「电话亭」、「电话诈骗」等；若勉强以「手机」替换，语感上往往较为突兀。相对而言，有一些配词较常与「手机」并用，如「手机支付」、「手机尾号」等，若改以「电话」取代，亦未必自然。由此可见，两词虽在指称层面有所重叠，但在固定搭配与语用习惯上，已逐渐形成相对稳定的分工。

总括而言，「电话」是较广义的通讯工具名称，而「手机」则较着重其流动性与器物性质。两者在部分语境中可以互换，但在语义重心与搭配习惯上，仍呈现一定差异。

本栏由修读香港中文大学「大学中文一」的学生撰写，旨在探讨日常生活中有趣的语文现象。

文：香港中文大学医学院二年级学生吴宥憬

原文标题为〈手机？电话？〉。

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