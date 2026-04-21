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何汉权 - 一起林则徐｜教育现场

知识转移
更新时间：18:00 2026-04-21 HKT
发布时间：18:00 2026-04-21 HKT

上周六，出席由香港电台、国史教育中心（香港）及理工大学合办的《林则徐：虎门销烟以外》电影欣赏及分享会。该部记录林则徐一生的纪实电影，由香港电台同仁，用超过一年的时间，用心用情用力，走遍广东、湖南、福建、浙江、河南、陕西、甘肃、新疆多省，以及日本，终究完成。

历史是过去与现在的对话

林则徐自销烟「失败」被清室流放新疆，路漫漫却奋力上下求索，从未稍懈，为的是民生为大、国家国土为重。（新华社图片）
林则徐自销烟「失败」被清室流放新疆，路漫漫却奋力上下求索，从未稍懈，为的是民生为大、国家国土为重。（新华社图片）

如果说，国民教育是国史、国学、国情、国安连环紧扣的综合，很清楚，这部演绎林则徐一生的纪实电影，是由「一国两制」下的香港制作的，一部能引人入胜、启发爱民爱国思考的国民教育电影，适合学校与民间教育团体运用的上佳教材。

是日电影播放及分享整个过程完毕之际，笔者有5分钟时段，以作总结谢辞，概括如下：历史是过去与现在永无终止的对话，由此启导时代向前，随着电影播放完结，林则徐销烟，以及销烟以外整段不平凡的一生，可用「方是结束，正当开始」去形容，因禁烟、销烟而带出的东南海防论的重要，因流放新疆，既倡导艰难的水利灌溉工程，更唤醒更严峻的西北陆上边防，防俄更甚于防英。

青灯烛照，林则徐的海防及塞防论，对日后清中叶两位中枢大臣李鸿章（海防必要防备日本）及左宗棠（西北保边防方能保中国）的影响，起着醍醐灌顶之效。其后，李鸿章加紧建设北洋舰队，左宗棠收复新疆，历史确实出现折点，即整个国家对国土安全的意识，被提升至一个新高度。

然而，清室整个管治阶层，还是揽着权力进入梦乡，仍处众醒独醉之态，至再有1894年中日甲午战争惨败。

林则徐自销烟「失败」被清室流放新疆，路漫漫却奋力上下求索，从未稍懈，为的是民生为大、国家国土为重。「大事以一线到底而成，人生以精神一贯而立」，是林则徐不避祸福、一生奋斗的现实写照，是对后世推动中华民族团结向前发展的重要精神力量。

今届年度中国历史人物选举，林则徐以压倒性票数当选，5月15日至17日，由专业演员带领大、中、小学生合演《销烟为民林则徐》舞台剧，将于理工大学综艺馆进行，届时，期待教育界各持份者「一起林则徐」。

文：何汉权 

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

延伸阅读：

何汉权 - 家｜教育现场

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