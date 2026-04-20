谷雨2026｜谷雨风俗/史事介绍 这个时节原来与仓颉相关｜星岛教室

如果春夏秋冬是一出四幕剧，「谷雨」一定是扮演着替春天谢幕，并介绍夏天隆重登场的角色。大家可能有所不知，谷雨竟然与仓颉有关！如果想知道这个时节的饮食、风俗，甚至历史趣事，就要看下文了！

雨生百谷

仓颉

4月20日有甚么特别？这天正是春天的最后一天！中国民间智慧实在有意思，二十四节气中的「谷雨」就是春季的最后一个节气，代表寒潮结束、夏日邻近。古人有云︰「雨生百谷」，即是「雨水增多有利于谷类农作物生长」的意思。

与仓颉有关？

谷雨为甚么与仓颉有关？话说文字未发明之前，人们只是透过打绳结来帮助记忆，但因日长事多，绳结始终支援不了。某一天，仓颉看到猎人凭不同动物脚印的形状，判断前方可能是甚么样的动物，就恍然大悟了。他于是想到可以用不同形状的工具，来表达不同物品的样貌。

仓颉按这思路努力发明文字，善行感动了上天并得到上天答允为他实现一个心愿。碰巧当时百姓正遭旱灾之苦，缺水缺粮，仓颉于是祈求上天停止该场旱灾。上天果然立刻降起了一场「谷子雨」，「谷雨」这名称就这样出现了。

采茶最好时机

你又知不知道这时节的重要活动是甚么呢？原来是采茶！

「谷雨」期间采收的茶叶，就叫「榖雨茶」！无论是品茶专家或是文学家，都对「谷雨茶」有一定的推崇。明代许次纾品茶最棒，他在《茶疏．采摘》中提到：「清明谷雨，摘茶之候也。清明太早，立夏太迟，谷雨前后，其时适中」，明确指出「清明」与「谷雨」是茶叶采制的最佳节候。清代文豪郑板桥的〈谷雨〉诗更直截了当，其中两句——「正好清明连谷雨，一杯香茗坐其间。」描画了懂得品茶的风雅之人，都注意到谷雨期间的茶是最香的。

「谷雨茶」及 「走谷雨」

谷雨的茶叶分一芽一嫩叶及一芽两嫩叶两种。前者的茶叶泡在水里像展开旌旗的古枪，故被称为「旗枪」；后者泡起来像雀类的舌头，因此被称为「雀舌」。两种同为一年之中的佳品。谷雨茶拥有上品茶的美誉，甚至有人传言饮用采于早上够纯正的谷雨茶，能让死人复活！

古人在谷雨这天亦有「走谷雨」风俗，即指青年女子可以外出探望亲友或到野外「踩青」，既可欣赏大自然，又可以强身健体，甚至可以碰碰姻缘，认识未来的如意郎君。但是在今天的香港，少女们千万别选择这个时候来远足，因为香港的春天与内陆气候不一，香港4月经常潮湿有雾、山路不平兼松软，容易失足发生意外；再者，原来榖雨时节都不宜「出大汗」，以免耗损人体的阳气，未必有益。

冷知识BOX：冷饮忍一忍

谷雨时节须注意饮食。雨水多，湿气重，人容易「湿邪」，因而出现胀气、水肿、食欲不佳、排便湿软等情况。谚语有云︰「谷雨夏未到，冷饮莫先行」；别以为此时气温已高达25至28度就来杯冷饮，原来这样会引致脾胃及腹部不适的。「袪湿健脾」的食物才是这个时节的良伴，大家可以多选择黑豆（有助利水消肿）、山药（改善肠胃机能）及薏仁（帮助排出湿气）；减少吃高蛋白质、高热量的食物，才有助循环和消化。

历史充电站：谷雨钟

新华社图片

唐代贞观八年（634年），唐太宗命工匠铸造十二口铜钟，代表二十四节气，每逢节气交替即鸣钟应和。其中一口「谷雨钟」铸有云雷纹与稻穗图案，每当谷雨日鸣钟时，百官须同时朗诵《劝农诏》。这个仪式被日本遣唐使记录于有关日本古代官方礼仪的文献上，成为中日农政交流的重要物证。

本栏逢周一刊出，由教育评议会邀请资深中小学教师及校长撰写。

文章以生动有趣的方式，透过中国节气气候、各地风土民情及历史人物故事，带领读者探索中国文化与历史的奥妙。

文：圣马可中学校长陈思茵

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