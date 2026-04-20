吴晓灵 - AI时代育儿：放手与同行｜直资育材

在校园里，我是带领师生前行的校长；回到家里，我则是3个孩子的妈妈。这种双重身份，让我每天都在「专业教育理论」与「真实育儿挣扎」之间切换。

育儿是一场马拉松

当学校设立「无功课日」时，家长不要马上用补习班填满，而是与孩子一起「煮饭仔」、聊聊天、做运动等，因为这些「留白」时间可创造高品质亲子时光、激发孩子好奇心。（示意图）

面对AI席卷全球，很多家长问：「校长，AI甚么都懂，孩子该学甚么？」我常分享一个观点：知识的检索不再是难事，孩子真正的护城河在于AI无法取代的「软实力」——那是思考的深度、温暖的沟通、跌倒后站起来的抗逆力。而这些实力，往往不是靠「教」出来的，而是靠父母「放手」练出来的。

我也曾有过那种「忍不住想代劳」的焦虑，但当我看见家长巨细无遗地帮孩子处理生活中的所有事务，我意识到，如果我们永远当「事事代劳的开路先锋」，孩子永远学不会对自己负责，何不让他们自己收拾书包，漏带了、乱了，那是他们最真实的成长课。

很多人误以为「愉快学习」就是玩乐，其实学习中的愉快源于成就感。当孩子学科成绩退步，同学相处不和谐，学校如何通过正向价值观，培养孩子将挫折视为踏脚石最为关键；而作为家长，扮演「教练」而非代劳者，将更有效引导孩子独立自信地成长，成为「热爱学习的自主探究者」。

大家常把升中视为马拉松，但马拉松不应只从小学五年级呈分试才开始冲刺，更不应只是以成绩作为考量。「优雅配速」应从小四开始，包括修炼「内功」：广泛阅读、丰富谈吐，在众人面前「不怕讲、主动问」的孩子。当学校设立「无功课日」时，家长不要马上用补习班填满，而是与孩子一起「煮饭仔」、聊聊天、做运动等，因为这些「留白」时间可创造高品质亲子时光、激发孩子好奇心。

育儿是一场马拉松，教育的核心是优质陪伴与正面引导。诚邀大家于5月9日至10日参观岭小开放日，亲身看看我们的孩子如何从「愉快学习」走向「自信成长」，让我们一起学习放手，让孩子在AI时代中，活出无可取代的精彩。

文：吴晓灵

本栏由香港直接资助学校议会校长撰写；本文作者为岭南大学香港同学会小学校长。

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