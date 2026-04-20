袁美玲 - 校园角落的足迹：让归属感深植每位同学心中｜津中乐道

一间引人入胜的学校，不因其华丽的建筑外表，而是校园角落里那一届又一届的生命故事。同学们曾留下青春的「足迹」，度过美好时光，植根出归属感，并将之称为「母校」，视为永远的家。

记忆宝藏

校园之所以成为众人的家，就是因为它每个角落都含有情感的载体，这些由同学亲手参与创造的可见「足迹」，将会是他们成长中最珍贵的记忆宝藏。（AI 生成示意图）

在优化校园空间计划期间，有一项工程深深打动了我——「校园壁画创作」。与其说它是一项美化工程，我更愿意称它为「活生生的传承课」。负责壁画的设计师是本校已毕业的师兄，凭借所累积的经验和技术，带领着师弟师妹完成一幅命名为「坚持」的艺术作品，这面壁画承载了双重的意义：是两代人共同足印，以及涌泉相报的祝福。艺术留下了人情味，也留下了无形的精神传承，让同学们明白到，他们心属这个大家庭。

为让这份归属感成为每天的「必需品」，我们在主要通道设立了一面特色墙。墙上挂满了学生最欢乐的照片，捕捉了活动中最真实的感觉。每天当同学踏入校园时，第一眼看到的就是自己或同侪阳光般的笑脸。

这些照片如同校园的脉搏，随年月流转而更换，对焦着每一位同学的身影，让他们感觉到自己是校园生活的主角，从而强化同学的归属感。

另一边厢，走廊布置了创意磁力墙，学生会及各社团可发挥「自主性」和「创造力」，带创意的成品，是他们亲手栽种属于自己的青春足印。

校园之所以成为众人的家，就是因为它每个角落都含有情感的载体，这些由同学亲手参与创造的可见「足迹」，将会是他们成长中最珍贵的记忆宝藏。

我深信培养同学的归属感和创造力，是校园布局不可或缺的一部分。让每个同学都能在不同的角落，找到自己踏上华丽人生舞台的足迹，这正是母校最美的礼物。

文：袁美玲

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为乐善堂杨葛小琳中学校长。

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