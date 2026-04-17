陈卓禧 - 人工智能或可消弭高考压力｜卓言絮语

今年的中学文凭考试开考了。一如既往，调查显示考生深感压力。学友社调查发现，考生压力首两位原因是「自我期望」和「往后出路」，而另一个机构的首三位原因是「考试成绩」、「个人前途」和「个人期望」，两个机构结果互为印证，考生压力主要源于个人因素，外在因素则属次要。

人工智能+教育

学友社列出了2014至2026年考生调查压力分数，13年来分数有起有落，波峰分别出现在2014年、2017年、2020至2022年等3个位置，2024年进入近年最低位后呈缓慢上升趋势。（资料图片）

学友社列出了2014至2026年考生调查压力分数，13年来分数有起有落，波峰分别出现在2014年、2017年、2020至2022年等3个位置，2024年进入近年最低位后呈缓慢上升趋势。不过，如果对比同期考生人数趋势，2014年之后一直下降至2022年的最低位，考生人数急跌近4成后才缓慢上升，可见考生压力与考生人数并无明显关系。

辅导机构多年来建议了不少方法纾缓考生压力。不过，真正的改变巨浪可能正在扑来。上月底，联合国教科文组织的报告，以及早几天中国教育部等5部门联发的行动计划，宣告以操练争考试高分的时代即将过去。

联合国教科文组织报告明确指出，传统的「知识传授」模式已不能应对知识以指数级增加和更新的挑战，教育必须要从「教会学生『已知』的东西」转变为「培养学生应对『未知』的能力」。国家教育部等联发的《「人工智能+教育」行动计划》提出，中小学人工智能教育要激发学生好奇心，培养创新思维，提高认知思考和解决复杂问题的能力。

《行动计划》提出以人工智能赋能学生学习，根据学生能力、特质和爱好，动态优化学习路径，更好满足多元化学习需求。在考核上，探索学生学习全过程纵向评价，以及德智体美劳全要素横向评价。

对家长来说，这意味着教育投资逻辑将有根本性转变，操练的收益在递减，证书堆砌策略在失效，子女需要有真实学习过程的纪录，家庭教育和自主学习的重要性在提升，孩子的综合质素变得关键。这个颠覆性浪潮，将会彻底改变我们的考试制度。

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文：陈卓禧

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

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