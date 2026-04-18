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胡嘉莹 - IB状元妈妈分享：如何培养孩子自学能力丨妈妈学神

知识转移
更新时间：12:00 2026-04-18 HKT
发布时间：12:00 2026-04-18 HKT

身边不少家长朋友，会为读小学的孩子安排补习。每星期3、4天上补习班十分常见。坦白说，虽然我本身是教育机构的创办人之一，但我一直不太赞成在小学阶段补得太密。原因很简单：每个孩子的兴趣、学习动力与自学能力都不同。过早、过多的补习，或许短期内能看见成绩提升，但小朋友一旦习惯了「要有人教才会学、靠操卷才拿分」模式，很容易被剥夺了自我探索与建立自学能力的机会。

留白让孩子放电

当孩子有足够的游戏与休息、感到被理解与被尊重，内在安全感与幸福感会提升，学习动力自然更充足，于是更愿意在学业与其他方面投入与发挥，形成良性循环。（示意图）
当孩子有足够的游戏与休息、感到被理解与被尊重，内在安全感与幸福感会提升，学习动力自然更充足，于是更愿意在学业与其他方面投入与发挥，形成良性循环。（示意图）

在现行的教育制度及社会竞争风气下，留给小朋友自由玩乐与探索的时间其实不多。很多小朋友的时间表，相比全职工作的成人还要紧凑。然而，在这个瞬息万变的时代，真正重要的能力，是灵活变通、良好沟通、保持好奇心，并能主动学习。如果我们过度侧重外在教导与分数导向，孩子的探究精神与自学能力，便会在不知不觉间被磨蚀。

以个人的育儿经验与观察，我十分认同在小学阶段，每星期至少安排2至3天放学后「留白」，让孩子「放电」。可以到公园与其他小朋友尽情玩耍，也可以参与不同运动，尝试新兴趣。这些活动不一定需要有明确的目标，可以单纯为了开心探索而参加。其实，孩子在玩乐过程中，正不断学习与人相处、解决问题，例如玩游戏时怎样谈规则、怎样面对输赢与冲突等，都是日后受用的关键能力，也往往和「抗挫力」、「自我调节」很有关。

当孩子有足够的游戏与休息、感到被理解与被尊重，内在安全感与幸福感会提升，学习动力自然更充足，于是更愿意在学业与其他方面投入与发挥，形成良性循环。补习并非原罪，但需要补得其所、留白得其时。我更在意的是：孩子能否保留「我可以先自己试试看」的习惯，而不是凡事都等人喂答案。给孩子空间去尝试、允许犯错、再试一次，他们才有机会真正培养自我驱动的学习力，走出属于自己的成长路。

文：胡嘉莹 

作者为IB状元，毕业于剑桥大学经济系，Cana Academy Limited创办人之一，亦是IB考官；育有一子一女。

原文标题为〈让小朋友去玩吧！ 〉。

延伸阅读：

IBPYP适合谁？状元分析课程特点 有一类孩子读IB发挥得更好！｜妈妈学神

胡嘉莹 - IBPYP的可爱之处｜妈妈学神

 

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