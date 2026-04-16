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亲子育儿｜父母必学培养手足感情 5方法｜家长教室

知识转移
更新时间：18:00 2026-04-16 HKT
发布时间：18:00 2026-04-16 HKT

提到兄弟姊妹的相处，很多家长脑海就会浮现抢玩具、争取关注、互相告状的情景。其实，手足冲突不等于不爱，要培养感情，家长的角色关键在于「把冲突变成学习机会」，而不是用批判去拉远他们之间的距离。

拿捏公平与公正

提到兄弟姊妹的相处，很多家长脑海就会浮现抢玩具、争取关注、互相告状的情景。（示意图）
提到兄弟姊妹的相处，很多家长脑海就会浮现抢玩具、争取关注、互相告状的情景。（示意图）

手足之间很容易把家长的反应解读成「谁比较受重视」。若家长只用「大让小」、「小的比较需要关注及照顾」这类排序定性，子女会觉得自己被身份标签。建议家长把注意力放在「行为与后果」上，「在家里我们用轮流与提出请求的方法解决问题」。家长需要拿捏「公平」与「公正」，理解孩子的个别需要及差异、肯定每个子女的努力，并用一致的原则处理事情。家长可用一个简单及可重复的流程：

  1. 停止冲突：先确保安全，必要时将孩子分开，冷静片刻，避免一边制止一边喊叫，否则孩子只会更激动。
  2. 分清角色：分别听孩子说：你觉得发生了甚么？你当时想要甚么？你害怕甚么？家长可用提问取代审问，例如：「如果重来一次，你会怎样说/怎样做？」
  3. 澄清事实：把讨论拉回具体行为与影响：「你把他的积木推倒了，他失望，而且游戏停下来。」避免判定谁对谁错的情绪标签。
  4. 修复：让孩子做修复，而不是只等家长「判刑」。家长可作出引导：道歉怎么说？玩具怎样轮流玩？若下次再忍不住，用甚么替代行为？
  5. .关系连结：冲突处理后，可以在平静时补一句：「刚才我们把问题解决了，你们是否愿意再一起玩，看看轮流的方法好不好用？」让孩子知道冲突后仍能回到连结，而不是永远停留在责怪。

培养手足感情，是让他们在冲突中学会尊重、表达与修复。家长要做的不是裁判谁对谁错，而是用一致的原则及方法，让每个孩子都能感到自己被重视，当孩子感受到自己被理解、被尊重，也看见家长用同一套原则处理，他们才会把彼此视为同伴，从而建立良好的手足关系。

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

文：韩咏芝 

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为韩咏芝姑娘。

原文标题为〈培养手足感情：家长不是裁判而是「连结者」〉

延伸阅读：

亲子育儿｜陪孩子走过青春期的3个方法｜家长教室

亲子育儿｜孩子屡劝不改点算好？必学4招亲子沟通技巧｜家长教室

 

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