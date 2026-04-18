中史｜华夏文明发祥地︰山东 介绍文化/史事/文学作品｜星岛教室

战国时期，「山东」指崤山、华山以东的地区；唐宋以来，则指太行山以东的广阔土地。金朝大定八年（1168年）设山东东路及西路，「山东」正式成为行政区划名称。明代置山东行省，后改山东布政使司。清代设山东省，山东巡抚为长官，省会定于济南。日后的山东省及其省会基本如此。

地貌与文明起源

泰山摩崖石刻

山东西面陆地与河北、河南、安徽、江苏四省毗邻；东面山东半岛直插入海与朝鲜半岛和日本列岛隔海相望；北岸与辽东半岛成环抱状，形成渤海。黄河下游流经山东，形成冲积平原，再从北面的东营市出海，形成黄河三角洲。中部山地丘陵地区，有沂山、鲁山、蒙山等，而最著名的则是泰山，海拔高于1500公尺，是五岳之首，又称「东岳」。东面半岛地带，海岸线曲折绵长、岛屿林立。

山东是华夏文明的发祥地之一。早在旧石器时期，已有沂源猿人在此居住。新石器时期，具代表性的大汶口文化及龙山文化也发源于此。传说五帝之一的少昊，便是活动于山东西南部一带。山东也是商王朝的活动地区之一，在长期定都殷之前，庇（郓城）及奄（曲阜）曾是商的首都。上古以来，山东东部是东夷的势力范围。东夷人善弓箭，制陶技术高超，也是最早使用铜和铁的部族。

齐鲁文化

孔庙大成殿孔子牌位

东夷长期与商王朝结盟。周武王伐纣灭商，并进行第一次封建。纣王子武庚封于殷，为防殷人，又封管、蔡、霍监视之。武王死，成王继位，周公辅政，引起「三监之乱」。当时武庚联系东夷的奄、薄姑等部反叛。周公东征三年终于平定乱事。为了更有效控制东部，封儿子伯禽于奄，建鲁国；又封姜尚子吕伋于薄姑，建齐国。齐鲁文化由是发韧。

齐以东夷文化为主，周文化为辅，偏重功利及理性，孕育了兵家孙武、孙膑，名家公孙龙，阴阳家邹衍等；而鲁以周文化为主，东夷文化为辅，诞生了儒家及墨家。孔子出于鲁，孟子出于邹，建立了早期的儒家思想体系。汉武帝「罢黜百家，独尊儒术」，又到泰山进行「封禅」活动，使发韧于邹鲁的儒家思想成为二千年来的统治思想。

经济及文学经典

秦汉以来，山东的经济文化极为发达。汉末有经学大师何休与郑玄；魏晋的文学家有孔融、王粲、左思等；而东晋时期的王导、王敦、王羲之也出于山东望族琅琊王氏。隋唐以来，山东经济支撑着皇朝的发展。隋文帝建广通渠有效把山东物资运往关中地区。唐代青州的仙纹绫和兖州的镜花绫驰名中外，使山东成为「丝绸之路」的最东端。

明清以来，京杭大运河的开通，山东成为重要的中点站，发挥了汇聚南北的功能。明成祖「靖难之变」，为铁铉拒于济南，至今大明湖畔尚有铁公祠祀之。施耐庵、罗贯中等据宋代宋江36人在山东浒泊梁山聚义史事写成小说《水浒传》；孔尚任也写成《桃花扇》记录南明朝代更替的传奇；蒲松龄乘淄博交通要冲之便，采访南北旅人，写成《聊斋志异》。

紧扣国运的近代

鸦片战争后，大清屡受列强侵犯，因而推行「洋务运动」，建立一支当时规模号称亚洲第一的北洋海军，总部设在山东威海卫。1894年，「甲午战争」爆发，北洋海军全军覆没，大清被逼与日本签订《马关条约》。1898年，德国及英国先后租借了胶州湾及威海卫。德国在青岛建立总督府，把势力逐渐扩及山东半岛。他们也在青岛创建啤酒厂，出产驰名的青岛啤酒。英国人则派香港辅政司骆克管治威海卫，并在那里招聘壮健青年到香港当警察，称为「鲁警」或「山东差」。

第一次世界大战爆发，日本声称向德国宣战而派兵进驻山东。战争结束，召开「巴黎和会」，中国作为战胜国之一，期望收回山东权益，但列强包庇日本，因而爆发了「五四运动」，中国与会代表顾维钧拒签和约，山东问题成为悬案。1922年，中国代表团出席「华盛顿会议」，冀向日本收回山东。代表团秘书长刁作谦察觉列强依旧包庇日本，于是愤然宣告辞职并招来国际传媒公告此事。在美国的调停下，日本最终交还青岛及胶济铁路等权益。

如今，山东省常住人口超过1亿。2004年工业产值和利润曾超过广东，成为中国第一工业大省。山东较多大型企业，被称为「群象经济」。2023年，生产总值位列全国第3名，人均总值位居全国第11位。

冷知识BOX：山东「品牌」

青岛啤酒博物馆

青岛啤酒：创立于1903年，由德、英商人在青岛建厂，是中国历史最悠久的啤酒品牌之一，历经德国、日本殖民时期。1949年后收归国有，现为全球知名啤酒品牌，产品行销世界百余国。 香港的「鲁警」：1920年代起英国殖民政府从山东威海卫招募华人警察，以体格健壮、纪律严明著称，多驻守边境及新界。香港前特首梁振英的父亲梁忠恩（又名梁泽元）便是在那个时期被招募来港。

历史思与行

德国青岛总督府旧址

山东的文化渊源，如何孕育儒家思想的诞生？ 山东的地理位置，为何会引起德国、英国及日本等列强的觊觎？

本栏逢周一刊出，由教育评议会邀请资深中小学教师及校长撰写。

文章以生动有趣的方式，透过中国节气气候、各地风土民情及历史人物故事，带领读者探索中国文化与历史的奥妙。

文：圣马可中学中国历史科科主任陈仁启

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