在教育界，几乎每一位老师都怀抱着一个信念：自己的教学方法，必定能够照顾学生的学习差异，并且让他们爱上所教的学科，进而燃起持续追求知识的热情。这份坚持，是教育工作者的初心，也是推动我们在课堂上不断尝试与创新的力量。

故事与考试巧妙结合

考试后，她竟然露出喜悦的笑容，因为爸爸出的题目正好覆盖她所温习的范围。（示意图）

然而，当这份信念走进家庭，情况却往往截然不同。俗语有云：「能医不自医。」作为一名教了20多年的老师，我在面对大小宝贝安涤的考试与测验时，竟然不得不暂时放下身段，承认力有未逮。

事实上，任何专业人士在处理自己家庭的相关事务时，难度与挑战往往比面对外界更大。当我被要求帮忙孩子温习某些科目时，初时以为只是「小儿科」，尤其是小学的人文科。可是，真正教导与令孩子掌握，却是两回事。直到我深入了解课程内容，才惊觉小学人文科已涵盖唐朝广州作为国际贸易中心、阿拉伯商人对中国经济的贡献、遣唐使的文化交流等复杂议题，远非我想像般简单。

至于大宝贝的中一中史，我原以为自己课堂上的PPT生动有趣，但结果是拿捏不到重点，完全触摸不到考试核心。几次挫败后，幸好有知己提醒我：「你讲故事好叻，但考试系另一回事。」这句话令我如梦初醒。于是我硬着头皮，根据老师所发的考试重点，为大宝贝编制了一份模拟试卷。考试后，她竟然露出喜悦的笑容，因为爸爸出的题目正好覆盖她所温习的范围。那一刻，我深深体会到：教育的方式必须因材施教，故事与考试并非对立，而是需要巧妙结合。

在这过程中，我想起宋代朱熹的《训学斋规》：「余尝谓，读书有三到：心到，眼到，口到。」孩子的学习，并非只是被动接受，而是要全心投入，眼观耳听，并能出口成诵，方能真正掌握知识。另一句「凡事皆有极困难之时，打得通的，便是好汉」更提醒我，学习的道路必定充满挑战，父母与老师的角色，正是陪伴孩子跨越这些困难。

教育的本质，不在于谁能独力完成所有，而在于如何善用资源，让孩子在不同的学习场景中得到支持。朱子说：「立志不坚，终不济事。」作为父亲与老师，我的志向就是希望孩子能在学习中找到乐趣，并在困难中磨练毅力。这份志向，或许教育是父母与老师共同的修行。

电邮：[email protected]

文：梁超然

作者为宁波第二中学校长，热爱文史，以范仲淹王安石梁任公为师，心怀大同，践行人人为我我为人人。

原文标题为〈教师的坚持与父亲的自省〉。

延伸阅读：

梁超然 - 拥抱AI新时代：从「超然拉打」到亲子教育的启示｜雪中送炭

亲子旅行 家长自制快乐？孩子欢乐回忆？｜雪中送炭