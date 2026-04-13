简伟鸿 - 面向未来的领导者 3大核心能力丨津中乐道

面对全球环境急速变迁与教育生态的持续演化，教育工作者应以培育学生具备Future Ready能力为核心使命。学校领导者更须具备宏观视野，善于整合多方资源，顺应时代趋势，并积极建构专业发展学校网络，以引领学校稳步迈进。笔者近日参与「赛马会创新教育力量」计划，深切体会到培育「面向未来的领导者」的关键能力。

专业发展与实地考察

「系统思维与生态能力」强调领导者，须洞察系统内日益复杂的相互连结，运用问题导向、协作及分析的方法，重新设计教育流程与基础设施，以确保全体学生皆能取得成功。（示意图）

通过计划，笔者看到未来的领导者需具备的3项核心能力：策略前瞻、关注差异与多元，以及系统思维与生态能力。「策略前瞻」强调领导者须前瞻未来，为学校确立清晰定位，同时规划当前行动，以回应可见及尚未可见的目标，并辨识来自多元方向的压力与机遇，持续推动具价值且聚焦的创新与改进。「关注差异与多元」要求领导者致力确保所有学生均能接受优质教育，特别关注因经济、种族或发展因素而处于边缘地位的群体，并因应不同群体的需要，灵活调整课程、人际关系及组织结构，勇于领导必要的变革。「系统思维与生态能力」强调领导者，须洞察系统内日益复杂的相互连结，运用问题导向、协作及分析的方法，重新设计教育流程与基础设施，以确保全体学生皆能取得成功。

此外，笔者与来自不同学校的校长建立起紧密的协作关系，逐步形成专业发展网络。通过跨校学习社群，成员得以共同探讨实务问题、交换经验，并借鉴友校的创新做法，从而启发自身的实践。笔者去年亦随团赴深圳进行学习考察，实地了解当地教育集团化的运作模式，亲身体验跨校学习社群的动态影响力。让我们反思本港教育的优势与不足，并探索切合本地脉络的发展策略。

总括而言，这些专业发展与实地考察活动，有效促进校际之间的联动，建构一个让学校领导者持续学习与成长的生态系统。作为学校领导者，装备自身成为「面向未来的领导者」，方能引领学校稳步前行。

文：简伟鸿

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为香港道教联合会圆玄学院第一中学校长及津中议会司库。

原文标题为〈面向未来的领导者 〉。

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