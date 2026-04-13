AI大潮下的历史教育 如何确保资讯真确性？｜青史劄记

人工智能（AI）发展蔚然成为一股新的社会风潮。读者无疑已经听过不少大量生成式人工智能程式名称，或许也有一些使用体验。AI在制作短片相片、处理大量资料方面，显著提高了人们的工作效率。面对这种AI大潮，历史教育又能如何与时并进？

应培养判断能力

在历史研究应用AI时，应该注意资讯真确性。网上图片

生成式人工智能软件在提供资料、整合和分析一些内容的时候，为使用者带来莫大的帮助。一机在手，人们只需要简单输入几个问题和指令，就能完成资料搜集和基本分析的目标。

基本上，这些软件看起来是无所不知，能回答大部分基础问题。常说历史教育最基本的就是认识史实、了解过去所发生的事情。这些AI工具无疑能提高学习效率和体量，有助学生掌握新的知识，扩宽知识库。

可是，正如人们过去多年使用搜索引擎一样，网络资讯的真确性是一大疑问。尽管AI能综合大量数据分析，这些软件提供的时、地、人、事或许也会出错。所以，不论是在中学还是大学教育层面，历史教育工作者应培养学生的判断能力。

举个例子，学生在AI软件输入几个关键词和历史问题后，应该参考更多可靠的一手或二手资料，判断软件提供的历史资讯是否准确无误。老师在这个过程之中，可加以引导学生如何判断AI软件的说法是否准确。这种学习态度，不仅仅适合学习历史，也适合学习其他文理科目。这是因为学生在学习中，追求知识的准确性和理解背后的原理或理据，本身就是一种科学的学习态度。

在中学层面，学校可以加强有关的教育活动，将历史和科技应用结合起来。一方面，这种创新的教学方法为历史教育引入新的学习和教学体验；另一方面，学生同样感受到历史教育是可以与时并进，与科技发展并驾齐驱。

当然，学习历史不能只靠科技，还需要学生和老师们一起努力、应付学习上面对的困难。因此，只要有适切的引导和支援，科技应用相信是提高学生学习兴趣的一大方法。

文：张玮宗

作者为青年史学家年奖2019得主，国史教育中心（香港）青年组委员，香港大学哲学硕士生（中国历史与文化课程）。

原文标题为〈AI大潮下的历史教育〉。

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