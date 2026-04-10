浸信会吕明才中学驻校艺术家李香兰 带学生落区体会创作乐｜专访

今年驻校艺术家之一的李香兰，是本地知名绘本家，画作以乡村故事为主，曾出版《上．下禾𪨶》绘本。她土生土长于沙田下禾𪨶，首次到浸信会吕明才中学教授写生，并与学生共同创作「沙田版清明上河图」，直言别具意义。「今次10节课堂中，有9节是户外写生，我们去过城门河、沥源邨、下禾𪨶、圆洲角、沙田狮子亭、道风山以及校内写生。很难得学校让学生走出课室学习。」

欣赏教师艺术热诚

李香兰分享，9节写生课后，学生竟养成习惯，坚持带着绘画簿外出，每当看到有趣事物就即时画下来。「绘画就是这样。」她认为，这种安排能让学生真正融入自己生活的社区，全情投入去感受周遭环境。

在写生过程中，她带领学生走到沥源邨的旧式店舖，与老板闲聊；又走进她居住的乡村，感受乡郊的宁静魅力。学生们因此专注捕捉不同细节——有的画各式树木、周遭的猫猫狗狗、士多老板、餐厅伙记，也有学生画社区长者。「有学生告诉我，他们住了沙田多年，也不知道有这些地方。世界及创作很大，我们其实很渺小。」这正是她最想带给学生的体会。

对于浸信会吕明才中学重视视艺教育，李香兰十分欣赏及认同，尤其感受到老师们对艺术的热爱。「教职员给我的感觉是很喜欢艺术，我也希望透过课堂，感染学生热爱艺术创作。」因此，她在课堂上并不特别强调绘画技巧，而是引导学生走进社区，与人真正接触，细心观察花草树木、人与动物，感受生活的环境，从而体会创作的快乐。「今次我特别要求学生用科学毛笔绘画，关键在于落墨不要太多，否则图像就如『烧焦』了一样。」她最希望同学学会的，是透过艺术重新发现身边的世界。

写生获益良多 学懂细看世界

跟随驻校艺术家李香兰完成10节课堂的中四视觉艺术科学生，均认为收获丰富，除了学到绘画技巧，亦学到如何品评艺术，以及怎样细心察看身边的事物。学生谭晓贤表示，「最大的得着是可以仔细观察不同事物。例如画小狗，第一眼只觉得可爱，再细心看，会留意到牠毛色深浅不一、眼睛高光的位置等细节。这让我学会从多个层面深入观察事物。」

另一学生黄睿俊主要绘画树木，他分享，「写生最特别之处，是看到景物后能很快画下来，让我学会用另一种方式记录身边的事物。」他亦对品评艺术有另一番体会。「不同事物都可有不同看法及表达方法，从中亦可了解艺术家的个人风格。」

学生盼当视艺老师

校内美术学会主席饶世康则视李香兰为目标和榜样。「我希望将来成为中学视艺科或宗教科老师。从李香兰的上课方式，我看到她与学生关系密切，课堂气氛轻松有趣，这种教学让师生交流更多。我期望将来也能与学生有深切交流。」他续指，「李香兰教我们更细心察看身边的事物，留意生活中的细节。现在我搭车上学或外出时，都会特别留意沿途风景，以及身边社群的生活习惯，不再只是走马看花地看世界。」

记者：苏丽珊 摄影：卢江球

部分图片：受访者提供

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