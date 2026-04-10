浸信会吕明才中学推艺术教育 走廊化身展区提升生活层次｜专访

去年行政长官在《施政报告》中提出加强文化艺术发展，推动文创产业多元成长。近年不少学校积极发展艺术教育，沙田区的浸信会吕明才中学可说当中的佼佼者。该校除了在两年前，把校内一条走廊改建为艺术展示区外，早在2008年开始，就每年举办「吕中艺术节」，今年更邀请了知名绘本家李香兰与学生共同创作，以「沙田写生」为主题，透过艺术连结社区。校长温家杰表示，「生活不止是工作、读书和家庭，还应包括艺术、闲暇与运动，希望学生的生活能多一个层次。」

沙田写生 连「艺」社区

浸信会吕明才中学自1978年创校以来，一直重视全人发展，强调活动与学业并重。因此，在周一至四放学后，均为学生安排课外活动，包括足球、跳舞、音乐及艺术创作等。自2008年起，每年4至5月，就会举行「吕中艺术节」，活动包括展览、话剧、舞蹈、音乐表演，以及为中四及中五全体学生举办插画、扎作等工作坊；甚至有肚皮舞、爵士舞等表演，让学生接触不同类型的艺术。校长温家杰表示，希望学生在闲暇时喜欢看展览、欣赏剧场或跳舞，「让生活多一个层次，不止是工作、读书和家庭，更有享受生活的空间。」

2023年起，学校增设「驻校艺术家」计划，经费主要来自教育局「全方位学习」津贴，以及家长和校友捐款。而艺术家由老师邀请，每年1至4月，让艺术家入班授课约10节，曾参与的艺术家包括书法艺术家徐沛之、摄影师Samson Wong、陶瓷艺术家陶启安及绘本画家John Ho等。

今年，驻校艺术家为居于沙田的李香兰，以及工作室设于沙田附近的黄进曦，创作主题是「沙田写生」。温家杰表示，「艺术可以跟社区连系，把社区引进来，也带出去。」其中一课，就是让中四、中五有选修视觉艺术的学生，与两名艺术家及老师到沙田狮子亭、道风山写生，也从高处眺望沙田景色，让艺术连结社区。在本月27日至5月30日，两名艺术家与学生共同创作的作品，将在校内新设的艺术展示区公开展出，届时公众可预约到校，欣赏艺术家与学生的共同创作，从中发掘沙田的另一面。

办校友展 拓阔眼界

如果形容「驻校艺术家」为推动艺术教育的软件，学校近年启用的艺术展示区，就是重要的硬件。浸信会吕明才中学的新翼校舍在2019年启用，惟不久就遇上疫情，学校数度停课。待2023年疫情结束后，校方希望翻新旧有空间，让学生不止埋首书本，更可享受校园「生活」，加上当时艺术品展示空间有限，视觉艺术科主任霍瑞棠遂与校长商讨翻新工程。温家杰认为，生活应融合艺术、休闲与运动等多元素，因此决定将2楼的走廊，逐步打造成集展示、交流与放松于一身的区域。在翻新计划完成后，翌年更首次用作举办「校友展」，为师生提供喘息和交流空间。

艺术展示区命名「Imaginar」，中文为「你想点」，灵感来自校长和老师共同理念。霍瑞棠希望借此鼓励学生大胆表达创意与个性。「Imaginar」取自西班牙文，意为想像，寓意「学生想创作甚么？作品背后又有甚么讯息？」展区标志由霍瑞棠及视觉艺术科老师钟栢熹共同设计，以小点延伸至云朵，象征创意从萌芽到茁壮。霍瑞棠表示，展示区每年持续优化，正如艺术氛围般慢慢升华。

「Imaginar」诞生后，校长一度担心如何定期有新展览。于是，霍瑞棠想到一班从事艺术创作的校友，遂主动联络他们，构思举办「校友展」，至今已举办了两届，包括「第一届吕中校友展『Side by Side』」，展出校友庞颖希的插画作品；去年举办的「第二届吕中校友展『最灿烂花火』」，则邀请了校友艺术家丘国强与约40名中一至中四学生共同创作。温家杰认为，艺术家校友是现届学生的榜样。「有家长觉得艺术发展空间有限，但看到校友分享心路历程后，会让家长多一个角度思考子女的职业方向。透过欣赏艺术家的作品，不仅带来工作经验分享，更能开阔同学眼界。」

记者：苏丽珊 摄影：卢江球

部分图片由受访者提供

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