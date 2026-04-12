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升中派位｜校长分享选校原则 有2个问题一定要谂清楚！｜教评心思

知识转移
更新时间：18:00 2026-04-12 HKT
发布时间：18:00 2026-04-12 HKT

每年升中派位，家长对结果总有喜有悲。有人为获派心仪的学校开心，也有人急忙再盘算还有没有「更好」的选择。然而，作为家长，我们真正要选的，从来不止是学校，而是一种陪伴孩子走过6年的成长方式。你同意吗？

希望孩子成为一个怎样的人？

很多家长跟我说过，他们最怕的是孩子在学习阶段中，会慢慢地失去笑容和自信。（作者提供）
很多家长跟我说过，他们最怕的是孩子在学习阶段中，会慢慢地失去笑容和自信。（作者提供）

这20年来与不同家长对话，我深刻感受到家长心底里最在意的，其实是孩子每天走进学校时，究竟面对的是一个怎样的世界，会在当中怎样学会学习和明白人生之路，将来又会成为一个怎样的人。

一、如何保持童稚的笑容，并培养自信？

很多家长跟我说过，他们最怕的是孩子在学习阶段中，会慢慢地失去笑容和自信。没错，我们都还记得孩子在小时候，步履蹒跚地学习走路，总是带着微笑，向着最爱的父母迈出人生的小步，这种学习让他们越来越强。

所以选校的第一个问题，是要看学校有没有与家长相同的愿景，会否为你的孩子建立自信而下苦功，让他们逐渐学会学习。品德方面，老师要教导学生守规，这必须建基于尊重和道理，不偏不倚。当学生犯错时，更需要了解学生能否从中学会负责任和反思，认真改过，而不是「学歪了」，只追求「以后不要再被捉到」。

二、如何鼓励不同能力的学生追求卓越？

谈到选校，家长自然会关心学业成绩和升学表现，这是无可厚非。同时，我更鼓励家长留意学校如何协助学生成长，对基础较弱者，有没有帮他们打好根基、发掘天分，建立「进步曲线」；对尖子而言，有没有为他们设计延伸课程与挑战。在今天多元的课室里，好的学校会安排不同层次的学习机会，愿意花心力去发掘和培育每一个孩子。

由于篇幅所限，我会在稍后续写。届时会续以「一个好人」的教育目标，谈德育与全人教育，以及学校文化对孩子成长的影响。

选校而言，简单问一句：「你希望孩子6年后成为一个怎样的人？」你大概就能找到最适合的一间学校。

文：林志炜 

作者为佛教叶纪南纪念中学校长、教育评议会资深会员。

原文标题为〈为孩子选校，其实是在选一种成长方式（1）〉

延伸阅读：

林志炜 - 续谈未来教育：AI时代的孩子需要甚么？｜教评心思

林志炜 - 未来教育｜教评心思

 

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