笨泥爸爸 - 征服鸡公岭｜父中作乐

校友聚会，许久未见的旧同学问我：「退休了没有？」我答：「还早呢，不过在凑仔界算是退了。」儿子20多岁了，想不退还得退。

旧同学续问：「那么还有甚么心愿未了？」容我想想：既然我认为人生最大的两项挑战（供楼和育儿）都算完成，也是时候寻找其他挑战，令生活保持乐趣。立即想到一个未了愿：征服鸡公岭。

登鸡山岭如养儿育女

由于四面无遮无掩，风吹日晒雨淋下，山上泥土风化严重，上山落山都是既漫长又难以立足的泥坑路，应验「上山容易落山难」的俗语。（资料图片）

我爱行山，香港境内的大小著名山峰，如大帽山、凤凰山、狮子山、飞鹅山等都登过顶，偏偏这座横亘在大西北的山岭，却连山脚都未接近过。为甚么？

鸡公岭不是香港最高峰，但难行程度甚高。它的西边山径入口在元朗逢吉乡，登山者差不多要由地平面高度起行，翻过几个300米以上的山峰，才可到达海拔585米的最高峰——罗天顶，算一算等于攀爬逾200层楼的高度。

未完，登顶兴奋过后，你要在脚软的情况下，走距离相若的下山路，下降同样的高度，到达东边出口粉锦公路，才可离开。中途想打退堂鼓吗？对不起，南北两边只有更难行的数条小径供撤退。最逼不得已的离场方法，是打电话报警求救，由直升机接走。

由于四面无遮无掩，风吹日晒雨淋下，山上泥土风化严重，上山落山都是既漫长又难以立足的泥坑路，应验「上山容易落山难」的俗语；山坡大部分只是覆盖薄薄一层植披，甚少枝叶茂盛的树木，太阳暴晒时想找个遮阴的位置，甚难；加上山中没有任何店舖和补给点，全程只能自备粮水。

登此山就如养儿育女一样，既踏上了征程，那便把你所有勇气和力气都拿出来，一往无前。

为何要征服它？多年前，我曾到山下八乡参观某间小学，抬头便被它惊艳到。然后西铁通车，从锦上路到元朗一段路，鸡公岭一直在我右面视线里向我招手。我曾经跟儿子说：「终有一天要征服这座山。」过程又是一段奇遇，下期续。

文：笨泥爸爸

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

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