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陈卓禧 - 引进海外生源 筑牢国际人才高地｜卓言絮语

知识转移
更新时间：15:16 2026-04-09 HKT
发布时间：15:16 2026-04-09 HKT

近日，本港直资学校议会首次组团前往泰国及马来西亚等地招生，折射出「留学香港」品牌正由专上教育向基础教育延伸，为本地教育国际化打开了新的一页，同时亦为应对香港人口老龄化和少子化走出一条新路。

基础教育扩容

当前基础教育扩容的一个关键痛点，在于住宿与监护安排。来港就读中学的非本地生，需要的不仅是床位，更是一套涵盖起居照顾与心理支援的完善监护体系。（资料图片）
当前基础教育扩容的一个关键痛点，在于住宿与监护安排。来港就读中学的非本地生，需要的不仅是床位，更是一套涵盖起居照顾与心理支援的完善监护体系。（资料图片）

国家「十五五」规划纲要明确支持香港打造「国际高端人才集聚高地」。在全球抢人才白热化的今天，单靠大学阶段吸纳学生已难以建立长远优势，引才策略有需要前移，形成更具前瞻性的「垂直布局」。香港兼备中西文化交融、两文三语环境，以及DSE及国际课程并行的制度优势，对东南亚不少华人家庭具相当吸引力。

不少教育发达国家从中学阶段便吸引优秀海外学生入读当地学校，让他们及早适应本地课程与生活环境，日后升读当地大学及留下发展。香港如果参照办理，既可为本港高等院校建立稳定而优质的生源库，长远亦有助充实香港的人才资本，配合国家发展所需。

不过，当前基础教育扩容的一个关键痛点，在于住宿与监护安排。来港就读中学的非本地生，需要的不仅是床位，更是一套涵盖起居照顾与心理支援的完善监护体系。近期坊间出现部分收费高昂却缺乏规管的无牌学生宿舍，不仅带来安全与照顾风险，若处理不当，甚至可能反过来损害「留学香港」这块得来不易的金字招牌。

要突破这一瓶颈，一方面，当局可研究设立针对中小学生的私营宿舍发牌及监管机制，让家长与营办者皆有所依循；另一方面，政府亦可考虑善用空置校舍或合适用地，并在现有政策基础上，引入具资质的营办机构，为非本地中学生提供符合标准的住宿与监护服务。

教育枢纽的建设是一项系统工程。直资学校开拓海外生源，为香港教育带来契机；若能同步把配套制度化、可持续化，香港便可进一步巩固「留学香港」的人才根基，在国家高质量发展进程中发挥更实在的作用。

电邮：[email protected]

文：陈卓禧 

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

延伸阅读：

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