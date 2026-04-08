林溢欣 - 满足与狼狈（下）｜中新学林

又例如有同学考罢2014年卷一，说我课上教的题型试卷没有出现。那晚我看到这样的讯息，沉思良久。

考试不是「放水」游戏

如果你以贴题为先，那我再举一例：当年坊间很多人说贴中「光与影」一题。贴题的祸害可见一端。（新华社照片）

第一，这是阅读卷，还有人奢求中题型中字眼中篇章。这是学习中文还是背诵中文？第二，是真的完全没有教过？一大堆的比喻题、段落题、大意题、写作手法，都已在课上重复教授，转换了字眼而已，就不懂得做，还以为没有教过？第三，如果全港的补习老师都中了「全部题型」，而我没有，那当然是我能力不足。考评局转换问法，当然合理，也没有针对人的意思。

这是考试，这不是一场「放水」的游戏。我失望的不是同学的指责，我是为这样的不成熟和不理智，替将来的社会担心。

如果你以贴题为先，那我再举一例：当年坊间很多人说贴中「光与影」一题。贴题的祸害可见一端。因为考试故意不考「影子」，改为「阴影」；又故意找人画图。文字难中，加上图画就更加没有可能命中，只中了差不多的字眼，而背诵了范文的话，注定是离题之作。因为这是扣题的时代。

如果你看到这里还奢求如此还未明白，那么我希望你不要再报读我的课程，因为，我教不到你。世界太多疯狂，而我的课堂，容不下一点意外，还有疯狂的存在。

就这样，满足和狼狈，走完了中六的课堂。希望你们明白我的苦心经营，也感谢一直很真实的让我存在过。但愿你们在课上学到不止是知识，还是思维、谅解、做人的态度。这些都是我的愿望。改变一代人的想法，多么大的使命。

我不知道自己会走到多远，也许有天我累了就会停下来。然而我不后悔。这句句子我很喜欢：「Life is interesting. In the end, some of your greatest pains become your greatest strengths」，我是一直这样相信的。祝福你们每一个，更多的你们我素未谋面，但我知道我们的确是认识的，在某年某月某日的某个课室里。

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文：林溢欣

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

延伸阅读：

林溢欣 - 满足与狼狈（上）｜中新学林

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