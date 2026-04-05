Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈卓禧 - 服务大局 香港高校更创辉煌之途｜卓言絮语

知识转移
更新时间：12:00 2026-04-05 HKT
发布时间：12:00 2026-04-05 HKT

《「十五五」规划纲要》首次设立「港澳专章」，明确指出港澳需要「更好融入和服务国家发展大局」，赋予了香港「十个中心、两个枢纽和一个生态圈」的角色和任务。「十五五」时期的香港，从被动融入国家规划，升级为实现强国建设与民族复兴伟业的重要功能节点，要发挥好「一国两制」下不可替代的特色与优势。

主动对接国家规划

《「十五五」规划纲要》首次设立「港澳专章」，明确指出港澳需要「更好融入和服务国家发展大局」，赋予了香港「十个中心、两个枢纽和一个生态圈」的角色和任务。（资料图片）
《「十五五」规划纲要》首次设立「港澳专章」，明确指出港澳需要「更好融入和服务国家发展大局」，赋予了香港「十个中心、两个枢纽和一个生态圈」的角色和任务。（资料图片）

全国政协主席王沪宁在闭幕会上，要求大家「找准服从服务于『十五五』发展大局的切入点、结合点和着力点」。香港如何承接及用好这些角色？特首提出了「主动对接国家规划」，正全力领导特区政府全速编制首份专属香港的五年规划。

「十五五」规划纲要的底层逻辑，是以人为核心、以高质量发展为主线、以国家战略需求为导向，通过「人力资本—产业升级—创新驱动—安全发展」的闭环，实现经济社会可持续发展。可以预见，内地高校在国家战略的推动下，加上人才资源、市场规模和举国体制的优势，「十五五」时期必定有突破性提升和超越式发展，一批国际顶级的成果和院校将喷发式出现。

相对于内地同侪，香港高校的优势就在于「背靠祖国、联通世界」；要巩固国际竞争优势，香港高校可以做好内地与国际在科技和人才上的「超级联系人」和「超级增值人」，成为各类精英人才的聚集点，资金、数据和物资等创新要素的融合点，以及规则、制度和标准的制订和衔接点；发挥好桥梁作用之余，更可以结合国内外成果进行攻关和突破，使自己站在巨人之巅。

要做到这样，前提是香港高校的规划与国家战略及规划对接和深度融合，从「教育自身逻辑」转向「国家及香港发展逻辑」，考虑国家和香港需要、产业需要和安全需要，而教育从「适配发展」转向「引领与支撑高质量发展」，构建学术与技能双轮驱动、贯通协同的现代化人才培育体系。

电邮：[email protected]

文：陈卓禧 

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

延伸阅读：

陈卓禧 - 借问运程何处求？｜卓言絮语

陈卓禧 - 内地孩子眼中的「十五五」｜卓言絮语

 

↓即睇DSE2026专页↓

↓即睇DSE2026专页↓

最Hit
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
5小时前
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
5小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
6小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
3小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
16小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
15小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
20小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
影视圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩复活节金多宝将于今晚（4日）搅珠。资料图片
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
社会
2026-04-04 21:33 HKT