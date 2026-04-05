陈卓禧 - 服务大局 香港高校更创辉煌之途｜卓言絮语

《「十五五」规划纲要》首次设立「港澳专章」，明确指出港澳需要「更好融入和服务国家发展大局」，赋予了香港「十个中心、两个枢纽和一个生态圈」的角色和任务。「十五五」时期的香港，从被动融入国家规划，升级为实现强国建设与民族复兴伟业的重要功能节点，要发挥好「一国两制」下不可替代的特色与优势。

主动对接国家规划

《「十五五」规划纲要》首次设立「港澳专章」，明确指出港澳需要「更好融入和服务国家发展大局」，赋予了香港「十个中心、两个枢纽和一个生态圈」的角色和任务。（资料图片）

全国政协主席王沪宁在闭幕会上，要求大家「找准服从服务于『十五五』发展大局的切入点、结合点和着力点」。香港如何承接及用好这些角色？特首提出了「主动对接国家规划」，正全力领导特区政府全速编制首份专属香港的五年规划。

「十五五」规划纲要的底层逻辑，是以人为核心、以高质量发展为主线、以国家战略需求为导向，通过「人力资本—产业升级—创新驱动—安全发展」的闭环，实现经济社会可持续发展。可以预见，内地高校在国家战略的推动下，加上人才资源、市场规模和举国体制的优势，「十五五」时期必定有突破性提升和超越式发展，一批国际顶级的成果和院校将喷发式出现。

相对于内地同侪，香港高校的优势就在于「背靠祖国、联通世界」；要巩固国际竞争优势，香港高校可以做好内地与国际在科技和人才上的「超级联系人」和「超级增值人」，成为各类精英人才的聚集点，资金、数据和物资等创新要素的融合点，以及规则、制度和标准的制订和衔接点；发挥好桥梁作用之余，更可以结合国内外成果进行攻关和突破，使自己站在巨人之巅。

要做到这样，前提是香港高校的规划与国家战略及规划对接和深度融合，从「教育自身逻辑」转向「国家及香港发展逻辑」，考虑国家和香港需要、产业需要和安全需要，而教育从「适配发展」转向「引领与支撑高质量发展」，构建学术与技能双轮驱动、贯通协同的现代化人才培育体系。

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文：陈卓禧

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

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