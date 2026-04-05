AI｜港产法律大模型 突破「幻觉」瓶颈 推动法律服务变革｜研之有理

在全球数字化转型的浪潮中，人工智能（AI）正以前所未有的速度重塑各行各业。然而，在以严谨、精准和专业著称的法律领域，像ChatGPT这样的通用大模型，往往因为出现「幻觉」——即产出看似合理但不符事实或虚构法条的现象——或遇上数据隐私瓶颈而显得力不从心。

特区政府去年成立「推动法律科技发展咨询小组」，表明期望透过AI等法律科技，助业界提高效率及生产力，同时节省成本及加强竞争力，助力香港成为亚太区主要国际法律及争议解决服务中心。当中的关键之一，正在于如何将深奥的法律专业知识与前沿的AI技术深度融合，甚或拓展至利用法律大模型解决错综复杂的跨境法律问题。

为此，过去一年笔者与来自不同专业的香港理工大学团队成员持续探索如何融合「法律＋金融＋科技」，最终透过跨学科研究，开发香港首个跨境法律服务智慧体系统，并创立科技初创公司WiseLaw（智法数科），将研究成果转化为服务全球企业的生产力，为法律服务数字化提供了鲜活的实践范本。

三核心服务打造「智能法律大脑」

WiseLaw设计的法律大模型结合全球领先的大模型能力与多法域知识库，并历经了海量判例、法规与合同文本训练，成功实现从基本法律检索到具备逻辑推理能力的「智能法律大脑」的关键跃升。

此法律大模型的技术突破，具体体现于三大核心产品矩阵：「WiseHub」透过云端法律数据系统与推理知识库，提供涵盖跨国投资、上市公司合规及海外雇佣等特定领域的智能协作，如文档翻译、资料分析及文件起草等；「WiseCraft」支持与企业机构合作开发，针对不同法律场景定制法律工作流程；「WiseStudio」提供本地化部署解决方案，基于文档脱敏技术确保高敏感数据在用户端独立运行，满足隐私保护需求。

破解「幻觉」瓶颈

2023年，生成式AI技术爆发，法律AI亦迈进大基础模型开发阶段，同时无可避免面对大模型的「幻觉」痛点。

团队汇聚精英校友与互联网头部技术专家，建立检索增强生成（RAG）架构与多模态代理系统，使系统在产出建议前，必先检索经专家校核的权威知识库，提升其专业准确性。至2025年，技术已延伸至智能司法辅助工具，透过自动化工作流程减轻法律从业者负担，优化司法行政效率。

产学研建国际法律科技创新枢纽

作为理大的孵化企业，WiseLaw充分发挥产学研合力的优势，将学术前沿转化为护航企业出海实战的能力。

此法律大模型项目已获政府「大学科技初创企业资助计划」与理大初创生态PolyVentures的战略投资，并入选数码港培育计划、NVIDIA初创加速计划，以及火山引擎AI创业孵化计划，全速推进商品化。

更重要的是，这套以学术研究为主导的法律AI代理系统，融会了政府推行「AI+」倡议及加强跨境法律服务的战略目标，其研发路径对接香港的政策制订与专业发展，相关技术成果更为律政司推动法律科技政策发展的三阶段计划提供了关键支撑。

从实验室的演算法到赋能千家企业的法律大模型，当严谨的法律逻辑遇上强大的AI算力，带来的不仅是效率的跃迁，更是法治精神在数字时代的新延伸。

我深信，随着法律大模型的持续进化，香港必将充分发挥香港「背靠祖国、联通世界」及独特普通法体系的优势，在国际法律科技的版图中书写下崭新篇章。

本栏欢迎院校学者投稿，分享个人学术见解及研究成果，1400字为限，查询及投稿请电邮︰[email protected]。

文：香港理工大学香港可持续技术基金会教授陆海天

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