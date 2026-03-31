让孩子亲身走出去 开拓属于他们的新天地丨家长投稿

作为一个在香港土生土长、如今已在深圳打拼安居的父亲，我和太太带着十岁的儿子在这里生活了一段日子。虽然工作忙碌，但我们一家依然经常往返香港，因为那里有我们最亲的家人和老朋友，而我对香港的一切，也始终抱着一份特别的感情。

打开国家视野

小学生能和同学一起出游学习，实在很兴奋；中学生难得放下沉重的书包，亲身走出去看看国家与世界。（资料图片）

疫情后，我在深圳多次遇见从香港过来的学生交流团。每次看到他们，都让我忍不住多留意几眼。这些香港学生很好认：穿着整齐又有香港风格的校服，团旗和名牌上用的是繁体字，走在一起时讲的都是我们熟悉的广东话，夹杂着轻松的笑闹声。

最打动我的，其实是他们脸上那种由衷的开心笑容。

那种笑容，是装不出来的，也绝不是单靠课堂上老师说几句鼓励，或课本多写几段文字就能制造出来，它来自真实的体验。

我试过主动跟这些学生聊天，也向在香港的朋友打听过，慢慢明白他们为甚么这么雀跃。

小学生能和同学一起出游学习，实在很兴奋；中学生难得放下沉重的书包，亲身走出去看看国家与世界；即将毕业的高中生，更珍惜这一次难得和同级同学齐齐整整，一起创造共同回忆的机会。

耳闻目睹，在这些交流团里，他们不单止参观历史活化景区，感受古今交融，还能接触到最新的电动车与无人驾驶，AI机械狗巡逻，了解内地升学和就业的各种可能性，甚至有机会走进几千人的大型学校，和内地同学一起上课、一起吃午饭。这些新鲜经历，像一扇扇窗户，慢慢为他们打开更广阔的国家视野。

回想我自己读中学的时候，也曾有机会去西安交流。那短短几天的亲身体验，至今仍让我觉得心窗被打开了。如今我们这一代为人父母，条件比以前好得多，且有政府支持，正应该好好珍惜。荀子在《劝学》中曾言：「吾尝跂而望矣，不如登高之博见也。」登高博见，指的不仅是视力，更是阅历。孩子不只是纸上谈兵，而是真正用自己的眼睛去看、用双脚去丈量、用心去感受。

不过，就算有了机会，学生的思维，也要开放。自己也是因为这种开放的心态，工作、生活上，有了新的机遇。回想，内地交流过程中，自然会有新的冲击和体会。学生的眼界胸襟，好像一个杯子，将被填满。内地交流学习，不单单是对着杯子灌水，也是像做陶艺一样，扩大杯子的形状与容量。大家去内地交流，不要因为不了解事情，或先入为主，固执己见，令自己封闭起来。

我相信，如果我们希望下一代拥有更宏观的思维、更开阔的胸襟，就应该鼓励他们多走出去、多看、多体验。毕竟，孩子们正处在最该探索世界的年纪，能有这样有意义的机会，了解国家发展，思考自己未来，实在难得。

自己都是一个努力工作，希望下一代生活得更美好的香港父亲。相信，用心为香港学生安排交流团的每一位，都是如此。我很希望香港朋友，能多尝试亲眼体会这种快乐：原来，孩子的笑脸，才是最真实的答案。也由衷希望我们的下一代，能比我们这一代看得更远、想得更宽。在天地的大课堂里，成就更好的自己。

文：一位香港家长

图：资料图片及教育局网站图片

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