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接受失败教育 打破完美迷思 伴子女同行丨直资育材

知识转移
更新时间：14:00 2026-03-31 HKT
发布时间：14:00 2026-03-31 HKT

在孩子成长的路上，眼底下总能瞥见忧心忡忡的家长。今天孩子置身于物质丰裕的「Z世代」，看似无忧无虑，心灵却充斥焦虑不安，常常感到无助与迷茫。父母对孩子的宠爱、无微不至的照顾，或多或少让高敏感的一代变得脆弱，难以招架瞬息万变的时代步伐。在平衡紧握与放手之时，不少父母无疑面对着巨大的考验。

肯定爸爸角色

我们希望肯定「爸爸」在教养子女上的角色，强调「爸爸、妈妈」两者的身份同等重要。（示意图）
我们希望肯定「爸爸」在教养子女上的角色，强调「爸爸、妈妈」两者的身份同等重要。（示意图）

为能与家长并肩同行，我们特地联同「失败学院」举办「超能爸爸．神奇妈妈音乐会」，为家长呈献一场「失败教育」，冀望借此携手打破追求完美的迷思。家长沉浸于悠扬轻快的乐韵中，感受歌词里的温度与意义，通过体验活动，回想自己昔日懵懂莽撞的青葱岁月，席间或见爸爸若有所思，或见妈妈眼泛泪光，场面让人动容。可以肯定的是，音乐会成功带出了正面而确切的讯息——「失败」原是成长的「最佳朋友」。

在音乐会分享环节中，嘉宾全职爸爸Kenneth道出一个常被忽略的事实：父母并非完美，孩子亦然。与其要求子女十全十美、事事成功，不如好好培养他们承受挫折、承认错误的能力。只有家庭能给予孩子面对失败的底气，子女便能怀着勇气面对挫折和挑战，跑得更远、飞得更高。

与此同时，我们亦希望肯定「爸爸」在教养子女上的角色，强调「爸爸、妈妈」两者的身份同等重要。音乐会合办机构之一「好爸爸中心」总干事温南声，于音乐会尾声时语重心长地鼓励各位父母，特别勉励「爸爸」，一起做3件事：接纳子女的不完美、分享自己的软弱、陪伴和交托。

《圣经》金句︰「我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。」挫折并非洪水猛兽，而是让孩子经历恩典的契机。会后一位家长说：「音乐会让我明白在关注子女学业的成绩以外，更应多关注如何陪伴、好好的跟他们相处。」诚然这确是一个最温柔而铿锵悦耳的温馨提示。

各位亲爱的爸爸妈妈们，为子女培育正向人生观、建立良好的品格，绝非朝夕之事。在未来的日子里，让我们放下患得患失的重担，以基督的爱灌溉、循循善诱。深信只要我们抱持成长学习的心态与孩子并肩同行，定能享受这段宝贵的育儿旅程。

文：陈惠华 

本栏由香港直接资助学校议会校长撰写；本文作者为。

本文标题为〈拥抱不完美，伴子女同行〉。

延伸阅读：

家校合作｜如何建立良好教学环境？校长：家长与学校互信｜直资育材

何廸信 - 镜子里的孩子｜直资育材

 

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