陈卓禧 - 借问运程何处求？｜卓言絮语

最近两个星期，《政府工作报告》和《「十五五」规划纲要》成为了热门话题。去年尽管面对各种复杂困难的环境，我国国内生产总值（GDP）增长达到5%的预期目标，总量突破140万亿元人民币，全年出口总额同比增长6.1%，今年首两个月出口增长更达22%的惊人数字。

推动高质量发展

以集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机械人等六大支柱的新兴产业的产值，将在5年内增加4万亿以上，比2025年的6万亿增加7成。（新华社）

细看之下，出现这个幅度的增长，在于经济发展「向新向优」、「换赛道竞跑」。虽然一般人看到房地产市道低迷、国内消费意欲不高等现象，但实际上，高技术及装备制造业、晶片业等增长达一成，工业机械人增长更近3成，高技术产业增长成为推动中国经济高质量发展的核心引擎，对GDP增长贡献达2.6%，超过整体增长的一半。

「十五五」时期「推动高质量发展」仍然是首重的战略任务，涵盖先进制造业、高科技、数字经济、绿色生态等。以集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机械人等六大支柱的新兴产业的产值，将在5年内增加4万亿以上，比2025年的6万亿增加7成。而量子科技、生物制造、绿色氢能和核聚变能、具身智能、6G电讯、脑机接口等六大未来产业，再加上以人工智能推动的传统产业升级，未来5年的市场规模会增加10万亿元以上。

六大新兴产业、六大未来产业，再加上人工智能赋能传统产业，这新增的4万亿产值和10万亿的市场规模，有网民就教人如何在「十五五」期间「避险与寻宝」，按此图谱进行求学、择业与资产及投资配置；为家长计算小学6年、中学6年、大学4年，不同年龄的孩子如何配对国家发展规划。

也有人就未来5年中学、大学和职教的变化，为有6至18岁孩子的家庭提供锦囊，建议家长更早观察孩子是偏研究型、应用型，还是实践型；少用大学/职教做简单优劣判断，多看孩子的学习方式、动手能力和职业兴趣，及早研究讨论将来的学科和路径。这真可谓「借问运程何处求，高人直指『十五五』」了！

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文：陈卓禧

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

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