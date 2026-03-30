梁志芬 - 一件丢失的作品丨视艺师语

优秀的美术作品，不但得到老师和同学们的赞美，在恰当时机更被挑选参加比赛和展览。但就是这样，老师把学生的作品丢失了。 当年发现后，已多次向主办机构查问，可惜始终没有结果，最终只好无奈接受。同学似乎也已接受，但这却是我教学生涯中一直未能忘记的事。

无法释怀的画作

完成这一课基本功，将有助同学们在造型结构、大小比例和透视学的认识。（示意图）

那幅作品其实是一幅以跑马地的马场景观为主题的写生练习，为中四级美术选修生首次的基本功练习。学校面对马场，近看有一大片草地，后面是一排又一排的观众看台座位，再往后看是一群住宅楼房，远处更可眺望中环商厦。在这宽阔优美的景致下，同学们先用铅笔勾勒线描初稿，随后运用针笔描绘建筑物的细节。必须细心观察，精准地突出具地标性的大厦特色。

整个作品完成需时，因此除了在课堂上，同学们都尽力在小息、午膳期间及放学后来写生，希望早日完成作品。完成这一课基本功，将有助同学们在造型结构、大小比例和透视学的认识。今天看，这课题已属上世纪的「古法美术教学」。

在最近一次的65周年校庆晚宴上，旧生群集，细说当年。一位曾修读视艺科的旧生说，最难忘就是这一课，亦从手机上展示了这一幅练习，在作品背面还有我的评核，写有「80分」，再加上「Excellent」。我已忘记那位作品被遗失的同学名字，但当大家谈起她，我内心仍是戚戚然。

深信能完成这一幅练习的同学，一定很珍惜这一幅作品。丢失了就如失去珍宝，这一幅被丢失的作品永存在大家记忆中，盼同学也能释怀。与其说希望同学释怀，其实也是我想原谅自己。

执教以来，最不忍心把优秀的学生习作丢弃。一年又一年，在美术室狭小的空间已堆积好几届同学的作品，毕业后再难联络他们。间中偶遇他们谈及何时回校取回作品，他们反而说：「老师，还是放在你处较安全，回到家也会被妈妈弃掉，任你处理吧！」我无言了！

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文：梁志芬

作者为香港美术教育协会前会长及现任增补委员、资深视觉艺术科科主任。

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