陈淑仪 - 善用资源 深化学习——从内地考察看校本游学团的教育意义丨来论

踏入二十一世纪，全球化与区域合作成为大势。香港作为国家特别行政区，肩负培育具国家观念与国际视野新一代的使命。在基础教育阶段，引导学生走出课室、亲身感受国家发展与文化底蕴，尤为重要。本人身兼香港资助小学校长会主席与前线校长，深信有系统、高质素的内地考察活动，是推动国民教育的关键。

一、内地考察：从课堂到现场的学习蜕变

传统课堂中，学生多透过文字与影像认识祖国，虽掌握基础知识，却欠缺真实情境的沉浸与互动。学校举办内地考察，正可弥补此一不足。当学生亲临历史遗址、走进科技企业、与内地同龄学生交流，抽象知识便转化为具体经历，不仅加深记忆，更能激发好奇心与探索精神。

以本校组织的四川考察为例，学生不再单从书本认识熊猫保育，而是于成都大熊猫繁育研究基地近距离观察大熊猫生活，深入了解国家物种保育工作；走进武侯祠与锦里古街，切身感受三国文化与传统民俗建筑魅力；参与川剧脸谱绘制等传统工艺体验，并于四川科技馆接触人工智能、智慧城市等前沿科技应用。亲身体验的震撼力，远胜课堂讲解。

二、交流团：认识国情、历史与文化的重要桥梁

内地交流团，是学生认识国家发展、历史文化的重要载体。透过主题明确、系统规划的交流团，学生可按学习目标，深入探索不同省市的独特面貌。

例如走进北京故宫与长城，感受中华文明的厚重底蕴；前往贵州、云南，认识少数民族风情与国家脱贫攻坚的丰硕成果。此类经历有助学生建立对国家历史的尊重、对文化多样性的欣赏，真切体会国家在经济、科技、民生等领域的跨越式发展。

更为重要的是，游学过程中的沟通与协作，建立正向价值观，是全人教育的重要内涵。

三、「同根同心」：优质平台的实践与保障

教育局推出的「同根同心」内地交流计划，多年来为小学提供高质素、系统化的学习平台。计划以「认识中华文化、了解国家发展」为核心，设计涵盖历史文化、科技发展、城乡建设等多元主题的行程路线。学校参与该计划，可获得专业行程规划，更能确保活动符合国民教育方向与学生安全的严格要求。

值得一提的是，「同根同心」承办机构均经教育局严谨招标遴选，中标标准并非单以价格为导向，更重视行程安全、导赏质素、住宿餐饮卫生等高标准服务条件，让教师专注落实教育目标，无需过多牵挂后勤事务。

四、校本需要：弹性安排，灵活配合

「同根同心」计划虽提供丰富行程选择，学校可依校本发展需求，挑选合适的内地考察主题，如聚焦STEM教育的学校，可走访大湾区科技创新基地。

学校确定考察地点后，并非被动接受既定行程，而是可与承办机构深入沟通，就交通、参访点停留时间等提出具体要求，让承办机构作出弹性安排，使行程更贴合教育目标与安全标准。如有需要，亦可联络教育局相关部门寻求支援。此一协作模式，体现教育局、学校与服务供应商三方灵活配合，共同把关学习质素的精神。

五、总结：以交流促学习，以体验育情怀

透过系统化的内地交流活动，学生可亲身感受国家历史文化与发展成就，拓阔视野，加强国民身分认同与民族自豪感。教育局「同根同心」计划提供高质素、有保障的平台，学校则应发挥校本自主精神，善用资源，将考察与课程深度融合，设计贴合学生需求的学习体验。

文：陈淑仪（香港资助小学校长会主席、油蔴地天主教小学(海泓道)校长、国家教育部新时代中小学「双名计划」港澳地区名校长、教育局公益少年团（油尖旺区）主席、油尖旺区校长会副主席、香港教育大学教育发展与创新学院「学院学人」）

图：资料图片

延伸阅读：

林国政 - 这是学生「开拓眼界的旅程」︰回应近期对中小学内地交流团的批评丨来论

黎洛琪、董志豪 - 万里同行 家国情深 —— 师生共筑爱国心｜来论