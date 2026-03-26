学校善用AI聊书 打破阅读孤独感 守护实体书的温度︱津中乐道

在人工智能（AI）年代，教育界常有一种焦虑：AI会否取代人的思考？学生会否越来越依赖科技，不再阅读与深思？与其忧虑，不如回到教育最根本的工作——推动阅读，培养学生的阅读力、思考力与人文素养。

当实体书的温度、作家分享的感动、社区共读的氛围，结合AI聊书的陪伴，我们更能帮助学生建立持久的阅读习惯，守住思考的深度。（作者提供）

屯门天主教中学自创校以来，除了疫情期间，书展从未间断，是区内推动阅读的盛事。

这份坚持，有赖本校荣休副校长鲍国鸿老师及范建梅老师奠下稳固的基础，让书展陪伴一代代「屯天人」成长，孕育出深厚的阅读传统。爱书、惜书、藏书，不止是口号，更是一种阅读品味与校园文化。

今天推动阅读，既要与时并进，也要守住核心。电子书阅读固然有其优势，但实体书所承载的文化质感与沉淀心灵的阅读经验，仍然不可替代。那种安静专注与文字相遇的过程，正是人文精神的重要底蕴，而学校正是培育这份底蕴的土壤。

今年书展，再次凝聚校园与社区。开幕当天，10多位小学校长亲临支持；在4天的展期内，屯门区中小学学生、家长、长者，纷纷组团参观，共建书香校园。

3场作家讲座同样座无虚席，作家麦树坚、永若晴、Ritu Hemnani亲临分享，与学生和家长互动，畅谈写作心得，让阅读延伸开去。

我曾到不同城市考察学校推动阅读的现况，发现「聊书」是深化思考的重要一环。阅读本是孤独的历程，学生读后有所触动，却未必能找到读同一本书的朋友。

因此，我们特别为推荐书设计专属的「AI聊书智能体」，作为学生的阅读伙伴。它不是代替阅读，而是陪伴阅读；不是提供现成答案，而是通过提问引导思考，鼓励学生表达感受、整理观点，并以自然语音交流，在书展中营造人书交流的真实感。

在AI年代，我们不是在科技与阅读之间二选一，而是善用科技深化阅读。当实体书的温度、作家分享的感动、社区共读的氛围，结合AI聊书的陪伴，我们更能帮助学生建立持久的阅读习惯，守住思考的深度。

文：郑淑华

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为屯门天主教中学校长。

原文标题为〈在AI年代守护阅读的温度〉。

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