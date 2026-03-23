杨佩珊 - 孩子们共同建设的舞台｜教评心思

校园的一角，最近来了一位新成员，它是一部二手钢琴。它静静地坐落在校园的一角，但却不经意地被一个同学发现，让它在校园发光。

钢琴不是甚么顶级品牌，但它被发现成为众人的宠儿。（作者提供）

起初，只是偶尔路过的同学试探性地按下几个琴键。渐渐地，敢于「献丑」的人多了起来。下课铃声响起，总有三五成群的身影围聚过来，争相与这位沉默的「新成员」切磋技艺。一时间，校园的空气里充斥着各种风格的钢琴声，这些琴声，也成了校园最独特的背景音乐。

某天下午，我坐在校长室处理文件，窗外隐约传来的琴声，让我停下了手中的工作。我闭上眼睛仔细聆听，那旋律时而轻快、时而抒情，技巧虽然称不上登峰造极，却有一种动人的真诚。为我平日枯燥的行政工作注入了活力，连翻阅文件的动作都轻快起来。我忍不住起身，走出校长室。眼前是一位初中女生正专注地弹奏着，而她的周围，早已围了一圈同学。有人跟着节奏轻轻晃动身体，有人在她弹完后逼不及待地上前交流指法，更多人则是带着欣赏与好奇的目光，静静聆听。

不知不觉间，这小小的角落已成为校园里独特的风景。钢琴不再是一件摆设，而成了连接彼此的桥梁。会弹琴的同学在这里找到了知音，初学者有了观摩的机会，即使从未习琴的孩子，也愿意停下脚步，感受音乐的美好。这是孩子们共同建设的交流平台，没有老师组织，没有强制参与，一切自然而然，却比任何精心设计的活动都更有生命力。校园的这一个角落，已然成为最美的课堂。

谁都可以发光，只要找对地方。钢琴不是甚么顶级品牌，但它被发现成为众人的宠儿。而那位初中女生或许不是全校弹得最好的，但在那一刻，在属于她的琴键上，她无疑是最耀眼的明星。教育不正是如此吗？我们不必把所有孩子都塑造成同一种模样，而是该为他们创造更多可能的舞台，让他们在适合自己的角落里，绽放独特的光芒。

文：杨佩珊

作者为仁济医院罗陈楚思中学校长、教育评议会执委。

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