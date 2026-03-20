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陈卓禧 - 内地孩子眼中的「十五五」｜卓言絮语

知识转移
更新时间：18:00 2026-03-20 HKT
发布时间：18:00 2026-03-20 HKT

在北京，我经历了白雪满地与蔚蓝晴空的不同天气。一场与内地青少年的连线交流，让我特别感到春天的暖意。那天，通过萤幕，我见到了来自北京的小记者李雨桐，她代表全国各地的孩子向我提问，而我感受到的，是祖国新一代的脉搏。

通过萤幕，作者见到了来自北京的小记者李雨桐，她代表全国各地的孩子提出发问。（作者提供）
通过萤幕，作者见到了来自北京的小记者李雨桐，她代表全国各地的孩子提出发问。（作者提供）

国家大力提倡职业教育，孩子们首先想到的是如何做职业规划。一位天津同学问：学校是否可以在初中阶段增加介绍职业的课程和活动，让他们尽早认识不同的职业，找到自己喜欢的方向，为实现自己的梦想而提前努力？

我给他们分享了香港中学的生涯规划活动，还鼓励他们思考10年后、20年后的世界。我说，去年与今年的春晚上，机械人的表演动作显示了科技迭代速度惊人，待他们步入社会时，许多行业形态、岗位需求已发生很大变化。因此，我建议他们立足现在，准备未来，留意身边各行业的工作及变化，张开眼睛，打开脑袋，擅于发现和学习，勇于探索和改变。

人工智能（AI）是国家规划的重点，孩子们对网络生态有所反思。来自江苏的同学感到算法把他们推送到不同的「信息茧房」，在聊起社会热点时，他们就像在平行时空对话，希望能提升自己的网络素养；来自山东的同学不想被搞笑夸张的短视频吸引注意力，浪费时间于不停刷手机上，对网络上把复杂道理简单化、粗暴化，以及以「躺平」、「摆烂」等方法来缓解学习压力而感到不安。

我建议他们有志气和AI「斗智斗勇」，不做算法奴隶，要成为它的主人。培养自身真正的兴趣，反过来给网络设定方向，让它提供你需要的内容，以及好好控制自己。

雨桐最后问：「我们能为国家的『十五五』规划做些甚么？」这份赤诚之心，令人感动。孩子们是祖国的明天，希望两地孩子能手拉手、心连心，一起加油，一起成长。

电邮：[email protected]

文：陈卓禧 

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

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