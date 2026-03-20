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SEN｜机构支援读写障碍学童 特设课程跨越学距｜墙角寒梅

知识转移
更新时间：16:00 2026-03-20 HKT
发布时间：16:00 2026-03-20 HKT

「读写障碍」是一种特殊的学习障碍，患者在读字、书写、拼音及理解文字方面表现困难，与脑部结构及其功能异常有关。据统计，每10个人当中就有一人面对不同程度的读写障碍问题。

博思会的「校本支援计划」亦为中小学及幼稚园提供服务，为读写障碍学生提供专业评估及介入支援，又为在校老师提供培训工作坊及家长教育工作坊，帮助老师和家长适切地培育读写障碍学生。（示意图）
博思会的「校本支援计划」亦为中小学及幼稚园提供服务，为读写障碍学生提供专业评估及介入支援，又为在校老师提供培训工作坊及家长教育工作坊，帮助老师和家长适切地培育读写障碍学生。（示意图）

20多年前，大家对读写障碍这个名称很陌生，患有读写障碍的孩子不容易被察觉，常被误以为学习不用功或智力低下，支援他们的资源有限且缺乏针对性。因此，有一群人组织起来，包括教授、校长、医生等专业人士联同家长，成立博思会。

博思会为本地注册慈善机构，于2001年成立，致力以实证为本的教学方式，帮助读写障碍的孩子提升中、英文阅读能力，重拾学习的兴趣与自信。其「课余支援计划」以小组或个别模式，为读写障碍学生在课余提供定时而持续的学科支援服务。导师以系统化、明确及多感官的教学方法，辅助学生掌握文字与数字符号系统的特点。

除了课余支援外，博思会的「早期读写支援计划」，为已识别为有读写障碍倾向的学前儿童提供协助，帮助幼儿建立文字的基础及兴趣，为此，博思会设计了一套名为「绘本童思」的学前语文课程，循序渐进地改善幼儿的语言及认读能力，以应对日后的学习历程。

还有，博思会的「校本支援计划」亦为中小学及幼稚园提供服务，为读写障碍学生提供专业评估及介入支援，又为在校老师提供培训工作坊及家长教育工作坊，帮助老师和家长适切地培育读写障碍学生。

特别感谢博思会邀请笔者和本校学生在本月初一同欣赏慈善音乐剧《咸鱼．肉饼．猪仔包》，剧中读写障碍学生追寻梦想的过程，让学生印象深刻、为之动容。博思会由20多年前最初服务5名学生，到今天发展至每年服务超过500名学生，集结专业人士和家长的力量，不遗余力地为读写障碍学生提供支援。请大家继续支持博思会，让更多读写障碍孩子跨越学习障碍、勇敢追梦！

电邮：[email protected]

文：李建文 

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

延伸阅读：

李建文 - 为何要考试？校长解构考试意义：不要被成绩定义价值｜墙角寒梅

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