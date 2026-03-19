潘晨健 - 浅谈爱国主义教育｜学友智库

近年在大国博弈下，西方多国的保护主义抬头，我深信增加学生的忧患意识，做到居安思危，筑牢爱国意识及情怀至关重要。反思历年的教学实践，本人认为推动跨学科以至跨学习领域的多元化学与教活动及联课活动，让学生全面准确贯彻爱国主义，定必事半功倍。毕竟，爱国主义教育不能只是单靠个别科目甚至个别老师的努力，就能够成功推动，要让学生厚植家国情怀，成为具国家观念的良好公民，各科老师都有责任积极在科目上「有机结合」、「自然连系」爱国主义情怀，甚至通过跨科协作的形式，带动全校师生厚植家国情怀。

时下学生理应积极装备自己的科普知识及专业技能，配合国家发展的方针，努力实现自身价值，并为自己身为中华民族儿女，在推动中华民族伟大复兴全力贡献而感到骄傲。（新华社）

然而，在教学实践上，学界同工不难察觉，要在本港落实爱国主义教育的其中一大难处，就是要让学生将爱国情怀升华至行动层面。究其原因，从我的教学观察可见，学生大多不太了解可以如何凭一己之力贡献国家；但其实教师有必要引导学生思考，将个人理想与国家发展目标结合的可塑性。毕竟，「少年强则国家强、少年进步则国家进步」，例如前总理周恩来少年立志为中华之崛起而读书。

近年国家积极发展新质生产力及推动高质量发展，作为前线教育工作者的我们，理应要让学生明白「有志不在年高」，时下学生理应积极装备自己的科普知识及专业技能，配合国家发展的方针，努力实现自身价值，并为自己身为中华民族儿女，在推动中华民族伟大复兴全力贡献而感到骄傲。

说到底，学界同工在本港推动爱国主义教育时，不但要让学生成为见证者，同时，若果可以通过老师的专业引领莘莘学子积极参与实现国家发展蓝图，让他们成为今后国家发展的参与者、建设者，甚至创造者，定必事半功倍。

总的来说，要在香港有效落实爱国主义教育，最终目标并不仅是让学生了解国家，更重要的是，让学生能够对自己的爱国主义有所回应，并以实际行动来实践爱国使命。

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文：潘晨健

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为个人、社会及人文教育学习领域统筹、公经社科和公民科科主任。

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