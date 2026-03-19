Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘晨健 - 浅谈爱国主义教育｜学友智库

知识转移
更新时间：16:37 2026-03-19 HKT
发布时间：16:37 2026-03-19 HKT

近年在大国博弈下，西方多国的保护主义抬头，我深信增加学生的忧患意识，做到居安思危，筑牢爱国意识及情怀至关重要。反思历年的教学实践，本人认为推动跨学科以至跨学习领域的多元化学与教活动及联课活动，让学生全面准确贯彻爱国主义，定必事半功倍。毕竟，爱国主义教育不能只是单靠个别科目甚至个别老师的努力，就能够成功推动，要让学生厚植家国情怀，成为具国家观念的良好公民，各科老师都有责任积极在科目上「有机结合」、「自然连系」爱国主义情怀，甚至通过跨科协作的形式，带动全校师生厚植家国情怀。

时下学生理应积极装备自己的科普知识及专业技能，配合国家发展的方针，努力实现自身价值，并为自己身为中华民族儿女，在推动中华民族伟大复兴全力贡献而感到骄傲。（新华社）
时下学生理应积极装备自己的科普知识及专业技能，配合国家发展的方针，努力实现自身价值，并为自己身为中华民族儿女，在推动中华民族伟大复兴全力贡献而感到骄傲。（新华社）

然而，在教学实践上，学界同工不难察觉，要在本港落实爱国主义教育的其中一大难处，就是要让学生将爱国情怀升华至行动层面。究其原因，从我的教学观察可见，学生大多不太了解可以如何凭一己之力贡献国家；但其实教师有必要引导学生思考，将个人理想与国家发展目标结合的可塑性。毕竟，「少年强则国家强、少年进步则国家进步」，例如前总理周恩来少年立志为中华之崛起而读书。

近年国家积极发展新质生产力及推动高质量发展，作为前线教育工作者的我们，理应要让学生明白「有志不在年高」，时下学生理应积极装备自己的科普知识及专业技能，配合国家发展的方针，努力实现自身价值，并为自己身为中华民族儿女，在推动中华民族伟大复兴全力贡献而感到骄傲。

说到底，学界同工在本港推动爱国主义教育时，不但要让学生成为见证者，同时，若果可以通过老师的专业引领莘莘学子积极参与实现国家发展蓝图，让他们成为今后国家发展的参与者、建设者，甚至创造者，定必事半功倍。

总的来说，要在香港有效落实爱国主义教育，最终目标并不仅是让学生了解国家，更重要的是，让学生能够对自己的爱国主义有所回应，并以实际行动来实践爱国使命。

电邮：[email protected]

文：潘晨健 

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为个人、社会及人文教育学习领域统筹、公经社科和公民科科主任。

延伸阅读：

AI教育｜下一代掌握3核心能力 免被AI取代｜学友智库

AI教育｜与人工智能共存 未来学生需要甚么特质？｜学友智库

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
台中发生情侣倒毙浴室命案。iStock示意图
台中恐怖情侣双尸案 年轻男女全身鲜血倒毙浴室
两岸热话
18小时前
口罩商涉呃$600万百分百担保贷款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鸿夫妇
01:12
口罩商涉呃$600万百分百担保贷款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鸿夫妇
突发
6小时前
宏福苑大火首场听证会早上举行
02:35
宏福苑大火首场听证会 杜淦堃：居民多次投诉工人吸烟 惟劳工处16次巡查未发现 ︱持续更新
社会
3小时前
前金牌司仪玩得忘形险假发飞脱出洋相 同场59岁性感女星频频摸肚再惹揣测
前金牌司仪玩得忘形险假发飞脱出洋相 同场59岁性感女星频频摸肚再惹揣测
影视圈
6小时前
港铁男乘客月台艳遇 两「飞来蜢」少女索联络方法 过来人点出破绽 提醒呢招长玩长有 ｜Juicy叮
港铁男乘客月台艳遇 两「飞来蜢」少女索联络方法 过来人点出破绽 提醒呢招长玩长有 ｜Juicy叮
时事热话
7小时前
星岛申诉王 | 房间暗藏镜头 港情侣惨变A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直击职员红外线侦测
04:41
星岛申诉王 | 深圳酒店房间暗藏偷拍镜头 港情侣惨变A片主角 实测淘宝神器揾偷拍反光点
放蛇直击
9小时前
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
时事热话
3小时前
潘迪生女儿潘楚颖豪门学霸再升级 继承父母优良基因创成就高峰 与「最强后母」杨紫琼亲如母女
潘迪生女儿潘楚颖豪门学霸再升级 继承父母优良基因创成就高峰 与「最强后母」杨紫琼亲如母女
影视圈
7小时前
百佳旗下超市全单88折！折扣不设上限 购物再赚$15优惠券 艾菲苹果、金凤香米折上折！
百佳旗下超市全单88折！折扣不设上限 购物再赚$15优惠券 艾菲苹果、金凤香米折上折！
饮食
7小时前