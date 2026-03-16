胡丽蕴 - 行走的课堂：内地考察的丰硕成果｜来论

随着高中公民与社会发展科的推行，内地考察不只是延伸活动，而是把课堂学到的知识结合真实情境的重要一环。近年在教育局的安排下，我校参与的公民科考察行程由初期的一天逐步扩展至四天，地点由深圳、广州延伸至长沙。我和老师们每年陪伴超过一百位同学在大湾区及其他内地城市穿梭，透过观察、体验与反思，让国家发展、民生改善、湾区机遇等知识点不再停留于文字，而是成为学生具体的学习经验。同学们走进不同城市，正是一堂真正「走在路上」的课，也是能改变学生视角的成长旅程，让同学明白「读万卷书，行万里路」的道理。

观察与感悟：把知识变成可见可感

公民科内地考察中最鲜明的体会，来自国家现代化建设于日常细节中的呈现。当同学踏上高铁，从进站安检、候车秩序到准点出发，他们感受到的不只是速度，更是一套高度协调的运作，清晰的资讯提示、有效的人流管理与舒适的车厢环境。课本所讲的基建促进区域互联互通、一小时生活圈等知识，透过里程与时间的亲身经验而变得立体，学生亦更容易理解基建在国家是如何带动人流、物流与经济活动。

从商场到小店，透过手机可完成支付。电子支付的普及，让同学看到数字经济及相关科技与市民生活息息相关：交易效率提高、排队时间缩短、服务流程优化。更重要的是，这些生活化经验引发同学思考科技如何提升效率与生活素质，并把公民科中关于科技发展、人民生活素质的提升与经济发展的知识，用具体例子作讨论。

在长沙参访岳麓书院，同学在历史场景中感受文化传承的厚度；走进重工与高科技企业时，看到自动化与智能化如何推动产业升级，理解内地的制造业以创新与高端技术寻找新动能。与此同时，教育局亦安排同学到访内地学校，让他们走进校园、观摩校园文化与学习氛围，并体验课堂活动。从深圳的创新园区、广州的城市功能，到长沙的发展节奏，让我们明白国家发展不单是城市的故事，而是多区域、多产业共同推进的格局。

回顾这些包括文化、产业与教育交流的公民科「行走的课堂」，学生收获的不只是见闻与手信，更是视野的扩阔、思维的深化与自我定位的提升。未来，学校将继续以学生学习成效为核心，确保内地考察不流于旅游式的参观，而是以学习为本。并善用教育局的资源，让更多高中同学在行走中学习、在观察中思考、在体验中成长，并带着更开阔的胸襟与更踏实的信心，面向升学、就业与人生的更大舞台。

文：九龙工业学校校长、政府中学校长协会主席 胡丽蕴

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