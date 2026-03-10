何汉权 - 国在做 天在看｜教育现场

国在做，天在看，曾几何时，日本军国主义的四出侵略、掠夺，越发猖狂，几乎整个亚洲都深受其害，中华大地遭害的面积最大、时间最长、军民伤亡最多。

德国的纳粹政府在欧洲的恶行，由标榜日耳曼民族伟大，骗取选民支持上台开始，到闪电入侵波兰，到有计划屠杀犹太人，到进军俄国莫斯科，至吞象不成，失败告终，期间对整个欧洲大陆各国老百姓的伤害，是罄竹难书。

历史不远，但一些国家的当权者对历史教训总是置若罔闻，一些奉行美西式民主体制的国家，依然是采取瞒骗、误导、扭曲等方法取得民意，拿到选票，攫取公权与公财，背弃历史，以假乱真，恣意妄为的行内政与外交之路，再次当选日本首相的高市早苗之「台湾有事」论，就有存亡威胁之论，是活脱脱地干预中国要完成完全统一，明明白白是挑衅中国，要复辟日本军国主义的宣示。

至于美国，总统特朗普是昨天宣布加拿大是美国第51个州，明天说欧洲丹麦的格陵兰应属美国拥有，后天就要「掳走」委内瑞拉总统马杜罗，再来是与以色列联手攻击伊朗，炸弹无眼，学校儿童都不放过，未来要整治的就是古巴。

世界政局是美国领衔搅局，看新闻报道，特朗普接受媒体访问，竟面不红耳不赤地说出，最近伊朗受以军空中飞弹轰炸，其中一间学校死伤数百人，是由伊朗自己误炸所成。究竟，美国有没有认真调查真相？凭甚么说是伊朗当局轰炸自己的土地，特别是学校，特别是自己的国民、自己的学生？抑或特朗普一如既往，从来不肯承认错误，相反，只要他下令的、同意的政策，就甚么都精准，有异议的、逆意的行动，一定失误，一定不精准，更且一定失望。

稍为站在人道与热爱生命的立场，看到颓垣败瓦、生灵涂炭，还能说出逞英雄的说话？今天世局，西边处处动荡，见乱思安，究竟何处才有和平安歇之地？

不得不承认，美国为首及其联盟，仍然是世界上军权、金权、科技权的最强者，由此衍生的话语权与教育文化的掌控，东方的社会连香港在内，家长对能送子女往美国长春藤大学就读，引以为荣。

但历史行进，国在做，天在看，强大的罗马可以建成，但终究是要灭亡的，教育是百年树人，甚么是良善价值，教育工作者仍得要清清楚楚与学生展开互动。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

