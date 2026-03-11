亲子旅行 家长自制快乐？孩子欢乐回忆？｜雪中送炭

近年来，中产以上家庭在长假期带子女出外旅游，几乎成为一种「必然」的生活方式。父母总以为这样能为孩子制造美好回忆，留下珍贵的照片，甚至视之为一种教育投资。然而，这真的是从孩子角度出发的安排吗？抑或只是父母的「自制快乐」？

过去10多年，我以为旅程中的照片、餐桌上的佳肴，便是孩子的快乐。殊不知，他们对这些安排几乎毫无印象。所谓的「欢乐回忆」，或许只是父母的自我陶醉。（示意图）

前阵子，我带着两个宝贝到江户游玩。地点由我决定，餐厅也由我挑选，总觉得这些安排能让孩子快乐。然而，这次旅程却让我恍然大悟：原来过去的设计，更多是满足自己的喜好，而非真正理解孩子的心意。

如今，大女已升中一，小女读小四。我刻意让她们自行设计行程，选择想去的地方与想吃的食物。结果出乎意料，她们最喜欢的不是我精心挑选的寿司店或火锅，而是便利店的关东煮与炸薯饼；最难忘的不是名胜古迹，而是到Loft买文具、到GU选衣服。这些看似「平凡」的选择，却让她们笑得最真、最灿烂。

这让我反思：过去10多年，我以为旅程中的照片、餐桌上的佳肴，便是孩子的快乐。殊不知，他们对这些安排几乎毫无印象。所谓的「欢乐回忆」，或许只是父母的自我陶醉。

曾国藩曾言：「凡事皆要问自己良心，毋欺暗室，毋欺小人。」父母在教育子女时，若只顾自己喜好，忽略孩子的真实需要，便是「欺心」之举。古人亦云：「家人有过，切勿疾言怒色，宜从容开导。」这句话更提醒父母要以耐心与尊重，聆听孩子的心声。

孩子的快乐，往往比我们想像的简单。一碗关东煮萝卜、一块炸薯饼，足以让他们回味良久。这种纯粹的喜悦，提醒我们：教育并非要制造繁复的场景，而是要从孩子的角度出发，理解他们的性情，陪伴他们在细微之处找到幸福。宋代大儒朱熹说：「教子弟者，必以敬字为先。」敬，不仅是尊重父母，更是父母要学会尊重孩子的心灵。

我们可从朱子及曾国藩等大儒的智慧中得到启发：父母的责任，不在于安排多少华丽的旅程，而在于是否真正尊重孩子的心灵，让他们在生活的点滴中学会珍惜、懂得快乐。教育的本质，或许就是如此简单：少一点父母的「自制快乐」，多一点孩子的真心选择。唯有如此，才能培养出有温度、有勇气、懂得为他人点灯的下一代。

文：梁超然

作者为宁波第二中学校长，热爱文史，以范仲淹王安石梁任公为师，心怀大同，践行人人为我我为人人。

本文标题原为〈父亲的「自制快乐」与孩子的真心喜好〉

