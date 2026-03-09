自媒体时代 保持文字阅读 增进深度 发掘自我｜津中乐道

在自媒体和人工智能时代，当我们谈论文字阅读，其实我们在谈论阅读耐性。只要打开手机，各种短视频动辄让我们花上数小时，的而且确，短视频是有其巨大吸引力的。在短视频主导注意力的时代，要学生静下来阅读文字的确比以往困难，更遑论阅读长篇小说等。

早阵子参与由教育局课程发展议会课程资源组举办的「悦读越读」活动，有50间学校约300位中学生参加。

然而，我们仍然珍视学生的文字阅读过程，重视在文字空间中自我发掘，增进深度。有时，当我们听见有中学生愿意手执书本、在用心地深度阅读的美好故事，我们就会相信，这年代文字非但没有消失，某程度上，通过文字学习可以视为更深刻的价值重塑与学习过程。

虽然，短视频擅长通过画面和音乐瞬间调动情绪，提供即时的感官满足，但往往难以承载复杂的逻辑推演和深度思考。若从感官刺激跳跃至思维深度，基于文字是作者意涵的载体，相对而言，文字更重视作者与读者之间的深度对话。要能「深度」，就需要时间沉淀，所以，如果我们能多培养学生阅读文字，就会发觉文字阅读原来是对抗碎片化和帮助思维留白的最有力方式。

文字能让学生安静下来，在阅读过程中进行线性逻辑思考，又通过抽象符码，帮助学生在脑海中进行再次创作和意义重构，对深化学习和后设认知实在有所帮助。固然，近年教育界多见「多模态阅读」的学习形式，也是十分值得推广的。

早阵子参与由教育局课程发展议会课程资源组举办的「悦读越读」活动，有50间学校约300位中学生参加，学生在海洋公园里不但通过生态阅读，还加上影片和真实的生态接触与体验，让学生在资讯年代中，既不摒弃文字阅读，而且能将文字讯息具象化，在体验学习过程中将文字和真实世界结连，的确深化了学生学习，还增加了不少学习兴趣。

我们都是怎样长大的？也就要看时代巨轮的转动速度，然而无论速度如何，惟愿阅读耐性依旧。

文：陈志坚

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为中华传道会安柱中学校长。

本文标题原为〈在自媒体时代下阅读〉

