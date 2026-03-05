DSE 2026｜英文口试Oral 10个必睇注意事项 迟到XX分钟就要改期考试？

2026年香港中学文凭试（DSE）英国语文科卷四（口试）将于下周二（3月10日）至3月19日举行。香港考试及评核局（考评局）今日（3月5日）透过官方网志「文凭试快线」，发放英文口试小贴士。《星岛教育》为应届考生整理成10大实用贴士，助大家以最佳状态应考，发挥所长之余，也提醒大家试场规则。

DSE英文口试2026｜考生在考试当日有甚么需要注意？

1. 准时到达试场

必须按照准考证上指定的日期及时间前往获派的试场。建议提早15分钟到达报到室。若迟到15分钟或以上，当日将无法应考，考生须于原定考试日期后3个工作天内申请改期，并需缴付附加费。

2. 事先查清试场位置

考生不一定获派到熟悉的学校试场，而且部分学校名称极为相似。为免走错地方，建议预先浏览考评局网站的试场一览表，或使用「HKDSE App」的「我的考试日程」功能，确认准确位置。

3. 带齐身份证明文件正本

为核实身份，考生必须携带准考证正本及身份证正本（或附有相片的其他有效身份证明文件）。考务人员不会接受任何副本。

4. 试前适量进食

进入报到室后，不可进食，但可喝水。建议考生在前往试场前先吃饱，以免空腹影响表现及集中力。

5. 检查及签署记分纸

到达报到室后，请检查记分纸上的个人资料是否正确，并在指定位置签名，然后将颜色贴纸贴于胸前，以兹识别。之后按报到室主管指引前往备试室。

6. 口试期间禁止书写

进入备试室或考室后，不可阅读任何书刊或参考资料。口试全程（包括小组讨论）亦不可书写。讨论重点在于考生之间的真实互动交流，切勿只顾看笔记「照稿读」。

7. 提高发言声量

整个口试过程会被录影，用作成绩覆核或处理异常情况。考生无须刻意望镜头，只需专注与组员交流，但应尽量提高声量，确保录音清晰、主考员及同组考生都能清楚听到。考试设有既定程序，保障每位考生有均等发言机会。若有人垄断发言，主考员会适当介入并调整评分。考评局不会处理有关「同组考生垄断发言」或「主考员／其他考生态度、表情」的投诉。

8. 记得「熄」电话

进入报到室前，请将手提电话、智能手表及其他电子器材完全关机（包括关闭响闹及自动重启功能），并放入袋内。试场内严禁使用任何电子器材（包括AI生成内容、上网、通讯、收发电邮／讯息等），违规者可能被扣分、科目成绩降级，甚至取消全部考试成绩。

9. 切勿在试场「打卡」

很多考生喜欢「打卡」，但请不要在试场「打卡」，考生如被发现于试场内拍摄或录音，会被扣分。如考生将有关相片/录影/录音公开展示，其科目成绩更会被降级。

10. 不可交谈

除小组讨论时期外，由报到至口试完毕前，考生在报到室、备试室、考室、走廊及洗手间均不可与其他考生交谈。

资料来源：香港考试及评核局

延伸阅读：

DSE中文科2026｜名师剖析卷一大热范文 课外篇章温习秘技 卷二写作靠呢5招攞高分！

DSE 2026｜英文口试「大整蛊」？大埔考生需到屯门应考 车程个半小时 考评局咁解释